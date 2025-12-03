Així seran les places de Sant Ponç i les Illes Belles de Sant Celoni

Sant Celoni renovarà les places de Sant Ponç i les Illes Belles, així ho va ratificar el Ple municipal de l'Ajuntament del passat dijous 27 de novembre. Per unanimitat, va aprovar inicialment els projectes bàsics i executius de les renovacions de les places i, des del consistori, ja s'han fet públiques les imatges digitals de com es preveu que quedin aquests espais públics. Per la millora d'aquests dos emplaçaments, asseguren, s'ha tingut en compte l'opinió del veïnat a través de processos participatius.
Plaça de les Illes Belles
El projecte de renovació de la plaça de les Illes Belles abasta una superfície de 5.600 metres quadrats i contempla la millora de la pavimentació, espais verds, zones de jocs i passeig, enllumenat, zones d’ombra i accessibilitat. Està prevista la creació d’una zona de trobada amb arbres i la instal·lació d’ombres fixes a l’espai central de la plaça.
També s'enderrocarà la font situada a l’espai central i la pèrgola. D'altra banda, es preveu la formació d’una zona d’esbarjo amb la instal·lació de tobogans i ombres fixes a la zona de jocs infantils. Es renovaran els paviments i es repararan aquells elements d’urbanització que estiguin en mal estat. Alhora, s'instal·laran de noves fonts, bancs i papereres que contemplin la recollida selectiva.
A més es farà un repàs de les grades i paviments de la pista esportiva, s'eliminaran les pistes de petanca i es durà a terme una actualització de les xarxes existents de reg i aigua per a les fonts. Per assegurar que tingui un ús públic polivalent, a més, es preveu la instal·lació d’un quadre de servei per actes a la zona del centre de la plaça.
Plaça de Sant Ponç
El projecte de millora de la plaça de Sant Ponç compren una superfície de 5.600 metres quadrats i contempla la renovació de l'espai amb la millora de la pavimentació, espais verds, zones de jocs i passeig i enllumenat. Es renovaran els espais de jocs infantils i es posaran en un nou espai a la zona del carrer de Ramon Berenguer amb jocs i elements per a diverses edats.
També es pavimentarà tot l’espai combinant les lloses en els espais de circulació i bases de sauló per als espais de jocs. Per assegurar una bona accessibilitat general de la plaça, es crearan itineraris accessibles entre els diferents espais i es millorarà el paviment de la glorieta existent protegint-ne els desnivells. També se substituiran els requadres on hi ha l’arbrat actual per uns de grans dimensions que també allotjaran més espècies arbustives.
D'altra banda, es fomentaran les ombres fixes i es crearà un espai de passeig amb la plantació de nous arbres a la zona sud de l’espai, on actualment hi ha bancs i jardineres fetes amb travesses de fusta. Alhora, també es buscarà dignificar l'ermita d'enmig de la plaça, Sant Ponç.
Aquest edifici històric antigament formava part de l'antic hospital de mesells o leprosos de Sant Nicolau situat fora de la muralla per no encomanar la malaltia als vilatans. Tot i que és un bon exemplar de l'estil romànic popular es tracta d'un edifici tardà entre el segle XII i XIII.