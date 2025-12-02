Detenen el responsable de l'atropellament múltiple a Sant Celoni

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al vespre a Bigues i Riells el jove que aquest cap de setmana va atropellar una agent dels Mossos i dues persones més a Sant Celoni. L'arrestat té 22 anys. Els fets van tenir lloc diumenge de matinada, cap a les 4:50 hores, a l'exterior de la comissaria de Mossos de Sant Celoni.
Tot plegat es va produir quan un grup de persones es va personar per denunciar que havien tingut una discussió amb un segon grup a la rodalia del centre Comercial Altrium de la mateixa localitat, on hi ha un local de lleure nocturn. Els denunciants van explicar que un grup els havia agredit al carrer. El grup increpat va marxar en dos vehicles i, en la fugida, va colpejar dues persones. Després, van desplaçar-se a comissaria per explicar el que havia passat.
Mentre agents inspeccionaven el vehicle amb els denunciants que havia colpejat dues persones, van veure com un altre vehicle gran i de color blanc s’apropava. En la trajectòria va maniobrar en direcció als agents i els denunciants. Un dels mossos es va protegir entre dos vehicles aparcats, però una mossa i dos dels denunciants van ser atropellats.
En les primeres indagacions, els Mossos van comprovar que el vehicle estava registrat al Prat de Llobregat i que no disposava d’assegurança ni tenia la ITV en vigor. La Divisió d’Investigació Criminal va obrir una investigació i dilluns a la nit ha detingut el presumpte autor de l’atropellament. La investigació continua oberta.