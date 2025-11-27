Els clubs cannàbics de Sant Celoni continuaran oberts (de moment)

Els clubs cannàbics de Sant Celoni continuaran oberts, almenys de moment, a la capital del Baix Montseny. Al darrer ple municipal a finals d'octubre, Junts va presentar una moció amb l’objectiu de tancar els clubs cannàbics a la ciutat i elaborar una regulació d’àmbit municipal d’aquests establiments. No obstant això, la moció no va prosperar, amb el vot en contra de l'Alternativa i el PSC, que van apuntar "imprecisions" legals en el text de Junts i van criticar que s'haguessin volgut presentar la moció pel seu compte sense comptar amb la resta de grups polítics.
Segons han informat les Joventuts del PSC a Sant Celoni, que també s'han posicionat en contra de la unilateralitat dels juntaires, hi ha un total de cinc establiments d'aquestes característiques a la vila, una part dels quals, s'haurien obert en mandats de Convergència i de Junts.
Malestar dels veïns
La regidora juntaire, Àngels Bordetas va fer notar les queixes que provoquen aquests locals, normalment “relacionades amb fums, sorolls, massificació d’accessos i atracció de perfils d’usuaris que poden generar inseguretat”. Des de Junts han reconegut, també, la complexitat d’aquesta regulació, que l’Estat ha vetat als ajuntaments i també a Catalunya. “El Tribunal Constitucional va anul·lar la llei catalana per manca de competències i tant el Tribunal Superior de Justícia com el Tribunal Suprem han establert que els ajuntaments no poden regular el cultiu, la dispensació ni el consum de cànnabis”, ha explicat Brodetas.
No obstant això, ha indicat una escletxa per actuar: les competències per regular activitats econòmiques i les normes de convivència i ambientals. Un marge d’acció per als ajuntaments que podria servir per establir distàncies mínimes amb escoles i centres de salut, fixar protocols i altres requisits tècnics per als establiments.
Mentrestant, els juntaires han convidat l’equip de govern a clausurar els locals. “Proposem la suspensió de llicències dels clubs cannàbics i iniciar la redacció d’una ordenança municipal específica que en reguli les condicions urbanístiques, ambientals i de convivència”.
El “no” matisat de l'equip de govern
El regidor d’Urbanisme i Gestió del Territori, Diego Fernández va criticar “imprecisions” en el text de Junts i ha recordat que en aquest mandat tan sols s’ha obert una nova associació cannàbica a la vila. “És curiós que la força política que ha donat la majoria de llicències ara s’adoni que cal regular i controlar aquests locals”, ha reblat Fernández en record dels mandats anteriors, encapçalats per governs de Junts i CiU.
El regidor va negar que l’Ajuntament tingui capacitat per dur a terme aquests tancaments “sense la previsió concreta d’una ordenança reguladora” i ha criticat que Junts vagi “pel seu compte” amb aquesta iniciativa. Per tot això, socialistes i cupaires s’han negat a donar-hi suport i han anunciat que les regidories de Seguretat Ciutadana i Promoció Econòmica treballarien en aquesta qüestió.
“Excuses”
“Em sorprèn aquest no, i em semblen tot excuses”, va respondre Raül Garcia, exalcalde de la ciutat, que ha carregat contra les puntualitzacions dels socialistes. “En el meu mandat, de clubs se’n van obrir dos, i en vam tancar un”, assegura.
Alhora, el juntaire ha reivindicat la legalitat de la seva proposta i el marge d’acció de l’Ajuntament en aquests casos. “En aquest poble tenim massa locals d’aquest tipus pel nombre d'habitants que tenim. Els tribunals han tombat moltes mesures, però alguns ajuntaments han trobat l’escletxa per aplicar normes més dures que en dificulten la proliferació”, va explicar.
ERC a favor i mà estesa de Vallhonesta
ERC Sant Celoni, que s’ha alineat amb Junts, va votar a favor de la moció. “Estem a favor de tot el que sigui donar pau als veïns i fomentar la convivència”, ha declarat la regidora republicana, Fernanda Crovara. D’altra banda, malgrat votar-hi en contra, el batlle Vallhonesta ha reiterat la voluntat del govern municipal d’avançar en aquest àmbit i ha allargat la mà als grups polítics per treballar conjuntament. “Estem d’acord en moltes coses”, ha afirmat.