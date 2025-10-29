Llinars més segura: l'Ajuntament actualitza pla d'acció

L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha començat el procés per actualitzar el Pla Local de Seguretat, una eina de planificació estratègica que ha de servir per coordinar i organitzar les actuacions en aquest àmbit a escala local. D'aquesta manera es vol determinar quines accions cal dur a terme i de quins recursos s’ha de disposar per oferir un servei òptim a la vila.
Amb aquest objectiu, a finals d'aquest mes d'octubre s’han fet diverses trobades per elaborar una diagnosi externa de l’estat de la seguretat del municipi. Per comptar amb aquest estat de la qüestió, primer s’ha preguntat a empreses i negocis, i s’ha fet una reunió a Can Lletres amb entitats i associacions perquè poguessin aportar el seu punt de vista.
Aquestes trobades han comptat amb la presència de la regidora de Gabinet d’Alcaldia, Mònica López, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Aixandri. Tant l'un com l'altre han agraït a les persones participants el seu suport i els han convidat a continuar treballant per fer del Pla Local de Seguretat una eina eficaç. Un cop fetes aquestes reunions, la diagnosi es completarà amb la visió política de la situació al municipi.
Més endavant, quan ja es disposi d’aquesta diagnosi inicial, es podrà iniciar la redacció del pla. Segons ha informat l'Ajuntament, es fixaran objectius concrets i es traçaran estratègies i accions necessàries. Tot plegat fomentarà la coordinació de serveis i establirà com fer avaluació i seguiment de l'aplicació de les mesures.