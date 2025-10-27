«Estima't»: Llinars promou l'autoestima entre els joves amb un programa d'activitats

Llinars del Vallès ha impulsat aquest mes d’octubre un programa per fomentar l'autoestima entre els joves. El Grup Motor de Salut Comunitària de Llinars ha estat l'encarregat d'organitzar aquestes jornades d’activitats que s'emmarquen dins del projecte "Estima’t". Les dinàmiques s'han adreçat a l’alumnat de segon i quart d’ESO dels instituts Giola i Ginebró del municipi.
Durant les dues jornades, que han comptat amb la participació d’uns 250 alumnes, les activitats han estat dirigides per la Magranes, una cooperativa especialitzada en projectes educatius, promoció del benestar emocional que ofereix tallers, formació i acompanyament en sexualitats i afectivitats. La regidora d’Educació, Mònica López, i el regidor d’Esport, Gabriel García-Miguel, han visitat l’alumnat per conèixer de prop el desenvolupament de les sessions i donar suport a la iniciativa.
Les activitats s’emmarquen en el projecte Estima’t, una proposta municipal més àmplia que promou l’autoestima i el benestar emocional de les persones joves. Aquest projecte neix del programa Escolta Jove, finançat per la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu prevenir, preservar i sostenir la salut emocional dels joves a través d’un procés d’acompanyament psicoeducatiu i d’orientació emocional, vital i professional.
En total, s’han dut a terme quatre activitats en què els estudiants han treballat conceptes com l’autoestima, l’autoconcepte i l’autoimatge, desmuntant mites i aprenent a motivar-se i valorar-se positivament.
El Grup Motor de Salut Comunitària
El grup de Salut Comunitària de Llinars té com a objectius augmentar la consciència i la comprensió dels TCA , els trastorns de conducta alimentària, que es poden reconèixer per un patró persistent de menjar no saludablement o de fer dietes no recomanable. Aquests patrons de conducta alimentària estan associats amb angoixa emocional, física i social.
Des d'aquest conglomerat volen divulgar-ne els riscos a la comunitat per promoure’n la prevenció, la detecció precoç i el tractament. Està format per professionals del Centre d’Atenció Primària, tècnics de l’Ajuntament, professionals de farmàcia i herboristeria, especialistes en medicina esportiva, Associacions de Famílies d’Alumnes, entitats esportives i juvenils, altres associacions i professionals de la salut privats.