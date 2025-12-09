Dispositiu especial de Mossos a Sant Celoni per les festes de Nadal

La comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Celoni ha començat aquest desembre una campanya especial de seguretat per als dies de Nadal, així ho han comunicat a NacióBaixMontseny. L'objectiu de les accions és reforçar la seguretat i la presència policial durant les festes i conscienciar la ciutadania i els comerciants per evitar delictes en aquests dies de compres i oci.
El 21 de desembre començarà el dispositiu "Vetus-Pensió Segura", adreçat especialment al col·lectiu de la gent gran i que té la voluntat de prevenir i evitar sostraccions i robatoris en entitats financeres, comerços o la via pública de Sant Celoni.
Des d'aquest divendres dia 5, informen, ja ha començat el dispositiu "Grèvol" destinat a reforçar la seguretat en l'activitat comercial en el període nadalenc. En concret, es fa vigilància en llocs d'especial concurrència pública, incloent-hi activitats d'oci nocturn i dispositius de vigilància específica per a determinats actes i festivitats.
Prevenció de riscos
Durant aquestes festes de Nadal, el cos de Mossos reforçarà la col·laboració i l’intercanvi d’informació amb les policies locals i vigilants dels municipis de la zona d’influència de l'àrea bàsica de Sant Celoni. La voluntat, asseguren, és "optimitzar la resposta davant possibles fets delictius relacionats amb la campanya nadalenca".
Al llarg de tot el període, es faran accions informatives i de prevenció adreçades a comerciants i ciutadania amb consells de seguretat i recomanacions per evitar ser víctimes de furts o estafes.
D'altra banda, el cos de Mossos també ha col·laborat aquest desembre amb els caçadors de la comarca. El passat dimecres 3 a la tarda, a la Sala Mariona de Fogars de Montclús va acollir una reunió amb membres de les colles de caçadors del Baix Montseny per tal d'abordar qüestions relacionades i fer una actualització de la normativa vigent.