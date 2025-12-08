Roben un cotxe a Arbúcies, envesteixen un vehicle policial i fugen

Els Mossos d'Esquadra busquen tres persones que han robat un cotxe d'una empresa d'Arbúcies (Selva), han envestit un vehicle policial i han fugit. Els fets han passat aquesta nit, quan la Policia Local d'Arbúcies ha vist un turisme de la companyia ACIN sortint d'una pista forestal amb tres persones a dins.
L'han intentat aturar diverses vegades, però el conductor ha envestit el vehicle policial i ha marxat. Més tard, la Policia Local d'Hostalric ha localitzat el turisme. En un dispositiu conjunt dels dos cossos municipals i els Mossos han pogut trobar el cotxe, sense ocupants, i han confirmat que constava com a robat. A dins, hi havia 248 bobines/alternadors, deu mòbils, vuit compressors, un datàfon, dos altaveus i una escopeta simulada.
La Policia Local d'Hostalric ha localitzat el cotxe, minuts més tard, a l'entrada del pícnic El Pol. En aquest moment, han engegat un dispositiu conjunt amb la Policia Local d'Arbúcies i els Mossos d'Esquadra per iniciar la recerca de manera coordinada per una zona boscosa.
La policia ha obert diligències i la investigació continua oberta.