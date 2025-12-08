08 de desembre de 2025

Successos

Roben un cotxe a Arbúcies, envesteixen un vehicle policial i fugen

La policia ha localitzat el turisme a Hostalric amb diversos objectes a dins, entre els quals, 250 bobines i deu mòbils

Publicat el 08 de desembre de 2025 a les 17:32

Els Mossos d'Esquadra busquen tres persones que han robat un cotxe d'una empresa d'Arbúcies (Selva), han envestit un vehicle policial i han fugit. Els fets han passat aquesta nit, quan la Policia Local d'Arbúcies ha vist un turisme de la companyia ACIN sortint d'una pista forestal amb tres persones a dins.

L'han intentat aturar diverses vegades, però el conductor ha envestit el vehicle policial i ha marxat. Més tard, la Policia Local d'Hostalric ha localitzat el turisme. En un dispositiu conjunt dels dos cossos municipals i els Mossos han pogut trobar el cotxe, sense ocupants, i han confirmat que constava com a robat. A dins, hi havia 248 bobines/alternadors, deu mòbils, vuit compressors, un datàfon, dos altaveus i una escopeta simulada.

La Policia Local d'Hostalric ha localitzat el cotxe, minuts més tard, a l'entrada del pícnic El Pol. En aquest moment, han engegat un dispositiu conjunt amb la Policia Local d'Arbúcies i els Mossos d'Esquadra per iniciar la recerca de manera coordinada per una zona boscosa.

La policia ha obert diligències i la investigació continua oberta.

