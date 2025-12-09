Continuen les obres al Camí Vell de Sant Celoni

L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera continua amb les obres al Camí Vell de Sant Celoni, així ho han anunciat a través dels canals institucionals. Aquesta renovació té l'objectiu de reduir la velocitat dels vehicles i donar resposta a les queixes veïnals relacionades amb el soroll i la circulació intensa que s'han anat repetint al llarg dels darrers anys.
El projecte incorpora una sèrie d'obres amb l'objectiu de millorar la circulació dels vianants i regular el pas dels vehicles. La vorera s’amplia fins a una franja d’entre 1,70 i 1,85 metres que garantirà un itinerari més accessible. Paral·lelament, es crearà un carril bici de 2,25 metres d’amplada, pensat per ordenar la mobilitat ciclista i incrementar-ne la seguretat.
Pel que fa als passos de vianants, s’eliminaran aquells que són elevats per afavorir una circulació més fluida i millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. No obstant això, es conservaran els que estan situats a tocar de la rotonda.
Un altre punt rellevant de la intervenció és la instal·lació de tres semàfors nous als passos de vianants existents. Un serà a la primera parada d’autobús en direcció a Sant Celoni, un altre a la cruïlla amb el carrer Gardènia i el darrer a la cruïlla amb el carrer Lila. Aquests dispositius, segons han informat, funcionaran amb un sistema intel·ligent capaç de regular la velocitat del trànsit per reforçar la seguretat a la via.
Afectacions a la circulació
Des d'aquest dilluns 1 de desembre, està tallat el tram del Camí Vell de Sant Celoni, comprès entre la rotonda del Passeig Dr. Barri fins a l'avinguda del Riu Sec, per complet. Quedarà tallat fins a la finalització de la reurbanització d’aquest tram.
Això afectarà tots els garatges privats del Camí Vell de Sant Celoni del número 8 al 18; els veïns i veïnes veuran restringit temporalment l’accés amb els seus vehicles. En la mesura del possible, progressivament, s’anirà restablint l’accés, diuen des del consistori.
Per anar del Temple cap a Sant Celoni es pot fer pel Passeig dels Enamorats, la via principal del Camí Vell està tallada per complet, tancada per a la circulació en ambdós sentits. D'altra banda, per desplaçar-se de Sant Celoni cap a Palautordera es pot fer mitjançant el desviament actual, pel Carrer Magnòlia, Carrer Clavell i Passeig Pompeu Fabra.