Nadal 2025 i reis 2026 a Hostalric: programació i novetats

Hostalric ja ho té tot a punt per viure un Nadal intens i ple d’activitats pensades per a tots els públics. La programació arrenca amb força amb la representació teatral Black Side Story i continua amb un ampli ventall de propostes culturals, familiars i tradicionals que s’allargaran fins a mitjan gener. El circ de Tortell Poltrona, els festivals solidaris, els concerts i la Cavalcada de Reis seran alguns dels punts més esperats d’un calendari que combina tradició i innovació.
Programació 2025
Les activitats comencen el divendres 5 de desembre, dia en què, a les 20 hores, el Centre Cultural Serafí Pitarra acollirà Black Side Story, amb Miquel Ripeu, Elías Torrecillas i Xavi Quero (entrades a caltet.loriun.com, preu 5 €). Aquella mateixa tarda, de 16:30 hores a 18:30 hores, la plaça de l’escola oferirà jocs de gran format per a totes les famílies.
El dissabte 6 de desembre, de 10 hores a 13 hores, el Castell d’Hostalric serà escenari d’una de l'activitat "Anem a buscar el tió al castell!", amb inscripcions anticipades. A les 12 hores, la plaça de l’escola acollirà una ballada de sardanes amb la Cobla Montgrins, organitzada per Saltaires d’Hostalric.
El programa continuarà el divendres 12 de desembre a les 17:30 hores, amb un taller de manualitats de Nadal a la Biblioteca Modest Salse, dirigit a infants a partir de 4 anys i amb inscripció prèvia. Aquell vespre, a les 19:30 hores, la plaça de l’escola vibrarà amb el primer dels espectacles del Circ Cric, L’últim somni 2025 – Poltrona Troupe.
El dissabte 13 de desembre serà un dia farcit d’activitats: a les 11 hores, el Circ Cric presentarà "Històries de la petita Lu"; al Centre Cultural Serafí Pitarra, a les 12:30 hores i 18:30 hores, Studio d’Arts oferirà l’espectacle de dansa "Aquest Nadal" demana un desig (preu 6 €). A la tarda, el pavelló 1 acollirà a les 17 hores el festival de patinatge solidari Emocionem-nos per la Marató, i la plaça tornarà a omplir-se de circ a les 17:30 hores amb "Que bèstia" i a les 19:30 hores amb Poltrona Troupe.
El diumenge 14 de desembre, la plaça serà novament escenari del Circ Cric a les 11 hores (Històries de la petita Lu), mentre que el Centre Cultural Serafí Pitarra acollirà a les 17 hores l’espectacle de Nadal de dansa a càrrec de Mou-T. A les 17:30 hores i 19:30 hores, el circ tancarà el cap de setmana amb "Que bèstia" i Poltrona Troupe.
La música serà protagonista el divendres 19 de desembre, amb l’espectacle de Nadal de l’Escola de Música d’Hostalric al Centre Cultural a les 17 hores. L’endemà, 20 de desembre, a les 11:30 hores, la plaça Maria Teresa de Gelcen oferirà l’espectacle familiar "Endevinalles de Nadal" i, tot seguit, el Tió visitarà els més petits de la casa .
El cap de setmana següent, el diumenge 21 de desembre, l’Església de Santa Maria acollirà a les 18 hores el concert de Raúl R. Sola Quartet, amb taquilla inversa.
Ja el divendres 26 de desembre, la plaça de l’escola rebrà de 10:30 hores a 13:30 hores el patge reial, que recollirà cartes i oferirà un taller de fanalets amb Krrteart. A les 18 hores, el pavelló acollirà la tradicional Quina de Nadal de l’AFA de l’Escola Mare de Déu dels Socors.
El diumenge 28 de desembre, el Centre Cultural projectarà a les 18 hores la pel·lícula Molt Lluny dins del Cicle Gaudí. Els dies 29 i 30 de desembre, de 16 a 20 hores, el pavelló 1 serà espai de joc amb el Parc Infantil de Nadal per a infants fins a 12 anys.
Cavalcada de reis 2026
El primer dia de l’any, 1 de gener, el Castell d’Hostalric oferirà a les 17 hores una posta de sol especial amb ballada de sardanes i xocolatada, organitzada per Adeona i Saltaires. El 2 de gener, la Biblioteca Modest Salse acollirà sessions de Sons per a nadons a les 16 hores i 17:30 hores, amb inscripció prèvia.
La màgia prèvia a Reis arribarà el diumenge 4 de gener, de 17 hores a 20 hores, a la plaça Maria Teresa de Gelcen, on infants i famílies podran endinsar-se en l’univers dels Reis d’Orient.
La Cavalcada de Reis 2026 tindrà lloc el dilluns 5 de gener, a partir de les 18 hores, pels carrers de la vila. Després del recorregut, hi haurà la benvinguda oficial a la façana de l’Ajuntament i la recepció reial al Centre Cultural Serafí Pitarra.
La programació continuarà el dissabte 10 de gener, a les 18 hores, amb la projecció de la segona part del migmetratge El Baró de Montpalau, i culminarà el diumenge 11 de gener amb la IX Marxa Popular Crematorrons a les 9 hores i el concert de piano de Josep Maria Piguillem al Centre Cultural Serafí Pitarra a les 18 hores (preu 5 €).
El Nadal a Hostalric es complementa amb les visites guiades i teatralitzades al Castell, l’exposició de pessebres de Lluís Lloveras, la mostra d’art local i el pessebre de Joan Carles Osuna, que es podran visitar durant tot el període festiu.