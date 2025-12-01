Fira de Nadal de Sant Pere de Vilamajor 2025: tota la programació

Sant Pere de Vilamajor viurà aquest dissabte 13 de desembre una nova edició de la Fira de Nadal, que enguany arriba a la tercera edició sota el nom de Vila Claus. La celebració, que tindrà lloc al parc de la Rectoria, omplirà el municipi d’activitats infantils, tallers, música en directe i l’arribada de Santa Claus, en una jornada pensada per a tota la família.
La programació començarà al matí amb l’obertura del mercat de Nadal, que funcionarà de 10 del matí a 9 del vespre i oferirà parades d’alimentació, artesania i iniciatives solidàries, inclosa la venda de ponsèties i calendaris per recaptar fons per a la Marató de TV3. D'11 a 14 hores, els infants podran visitar la Casa dels Follets, pujar al tren a vies, jugar dins d’una gran bola de neu i participar en tallers de pintacares i manualitats.
La música prendrà protagonisme a les 12 hores amb la cantada de Nadal de l’escola Torre Roja i a les 13:45 hores amb l’actuació del grup local Bestiè Kids. A partir de les 14 hores, els visitants podran quedar-se a dinar a l’espai gastronòmic de la fira, que inclourà porc a la brasa i diverses propostes locals.
Les activitats de tarda començaran a les 16 hores amb la reobertura de la Casa dels Follets i les atraccions infantils. Un dels moments més esperats serà l’arribada de Santa Claus, prevista a les 16:30 hores, que farà entrada al parc de la Rectoria acompanyat del ritme de Vilabatuk i viatjant en un cotxe d’època. Fins a les 20:30 hores, els infants podran visitar la Casa de Santa Claus per lliurar-li personalment la carta i rebre el certificat de bon minyó.
La tarda continuarà amb l’espectacle musical Nadal, quin pal! a les 17 hores i amb nous tallers infantils. A les 18 hores tindrà lloc el tradicional “Caga Tió” popular, i la jornada clourà amb dues actuacions del grup Xmas Vocal Quartet, a les 19 hores i a les 20 hores, que ompliran el parc de nadales a cappella.
La jornada també comptarà amb opcions gastronòmiques per a tots els gustos: porc a la brasa, taverna gallega, barra de la Colla Gegantera, brou calent i la tradicional Escudella Trypahire, que aquest any tindrà lloc a l’aparcament de la Tulipa. Els tiquets es poden comprar anticipadament a Can Noguera.