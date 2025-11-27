Sant Celoni es vestirà de Nadal: llums, arbres i muntatges espectaculars

Sant Celoni viurà un Nadal més lluminós que mai. Continuant amb la tònica decorativa de l'any passat, que es pot veure a les imatges de 2024 que adjuntem en aquest article, el consistori prepara una encesa de llums aquest dissabte a les 18 hores a la plaça de la Vila que es preveu "espectacular". L'arbre d'enguany, a més, aspira a repetir la segona posició en el rànquing d'arbres de Nadal de Nació Digital o, fins i tot, a superar el de Badalona, el guanyador de 2024.
L’Ajuntament ha anunciat una ampliació significativa de la il·luminació nadalenca amb més punts de llum i noves ubicacions repartides pels diferents barris del municipi. Després de l’èxit del 2024, el consistori fa un pas més i aposta per estendre la màgia de les festes més enllà del centre, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local, fomentar la participació ciutadana i incentivar la vida al carrer.
Enguany s’incorporen diversos espais nous, tant al nucli urbà com a les urbanitzacions, que estrenaran un rètol lluminós de Bones Festes a les entrades. També s’actualitzen alguns punts que ja s’il·luminaven, com la cortina de llums que unirà la plaça de l’1 d’Octubre amb la plaça del Bestiar, un arbre de més alçada a la plaça de l’Església de la Batllòria.
Entre els vials que comptaran amb llums de Nadal, s’hi mantenen el carrer Dr. Trueta, l’avinguda de la Pau, el carrer Major (des de la Creu fins a la plaça del Bestiar), el carrer Bruc, el carrer Girona, la Carretera Vella, el carrer Anselm Clavé i l’espai davant del Mercat Municipal al carrer Campins. S’hi afegeix, com a novetat, el carrer Joan Maragall, mentre que al carrer Major de la Batllòria es duplicarà la instal·lació habitual.
Elements 3D i novetats destacades
Sant Celoni tornarà a apostar pels elements tridimensionals en diversos punts del municipi. A Onze de Setembre, al costat del Pavelló, hi haurà un arbre i una figura decorativa, igual que a la plaça de la Creu i a la plaça Rafael Ferrer.
A la Batllòria, la plaça de l’Església acollirà un arbre, i a la plaça de la Vila de Sant Celoni s’hi mantindrà l’arbre gegant que ja és un dels símbols visuals del Nadal al municipi. Entre les novetats, destaca la bústia lluminosa de la Biblioteca i la bola gegant que s’instal·larà per primera vegada a la plaça de l’1 d’Octubre.
Rètols de Bones Festes i fils de llum
Les entrades de Salicart, Royal Park i Can Coll-Boscos estrenaran rètols lluminosos de "Bones Festes", als quals s’afegeixen els de l’avinguda de la Pau, el pont del carrer Dr. Trueta, el carrer Tordera i la Carretera Vella de la Batllòria. La decoració nadalenca es completarà amb la cortina lluminosa als balcons de l’Ajuntament i a la plaça de la Vila, un arbre de fil LED a la rotonda de l’Altrium, el fil LED del Lledoner —a la Batllòria, a la Pedra de la Pau, i la decoració del local de Royal Park, que s’incorpora enguany com a punt nou.
Acte d’encesa, dissabte a les 18 hores
L’encesa oficial dels llums de Nadal se celebrarà aquest dissabte 29 de novembre a les sis de la tarda a la plaça de la Vila amb un espectacle festiu obert a tothom. L'acte comptarà amb una xocolatada popular i un concert del grup Els Pipes, un grup de músics amb una experiència dilatada al món dels escenaris. Tots tenen altres projectes musicals i s'agrupen en aquest format per desconnectar per un moment de les rutines i maldecaps, i provocar el mateix al públic amb un directe enèrgic, distès i alegre.