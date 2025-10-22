Llinars estrena aparcament a l'estació de tren

El nou aparcament de l’estació de tren de Llinars del Vallès ja està disponible per als usuaris des d'aquesta setmana, així ho ha comunicat el consistori a través dels canals institucionals. L’equipament, asfaltat, compta amb un total de 93 places delimitades, tres de les quals reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
També s’ha renovat la il·luminació, que ara és de tecnologia LED i abasta tot l’àmbit de l’aparcament per augmentar la seguretat i comoditat dels usuaris. En aquest sentit, també s’ha disgregat el camí de l’aparcament i s’han generat dos carrils sense interferir en la zona d’estacionament. D’altra banda, la reforma ha servit per fer un sistema de drenatge i sanejament totalment nou que compta amb un dipòsit de depuració d’olis. Un sistema que, en cas de fuita, serviria per evitar afectacions al medi ambient.
Aquestes millores formen part del projecte per la millora integral de l’accessibilitat de l’estació. Segons ha informat l'Ajuntament, està previst que pròximament es construeixi una petita cabina a la zona d’aparcament, que permetrà tenir les entrades controlades, les validacions dels bitllets i, en general, la millora del servei a la zona sud de l’estació.
Renfe està enllestint els treballs a la zona d’atenció, venda i informació al client, una sala d’espera i millores a la il·luminació. Les actuacions, que pretenen millorar l’accessibilitat, comoditat i seguretat dels viatgers, s’emmarquen al Pla de Mesures Urgents acordat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya; Renfe, Adif i Mossos d’Esquadra.