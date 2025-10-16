Un pare de Llinars agredeix un àrbitre de futbol al Masnou: l'Ajuntament condemna els fets

L'Ajuntament de Llinars del Vallès ha fet públic aquesta setmana un comunicat de rebuig a la violència en l'esport on ha condemnat una agressió que, presumptament, hauria comès el pare d'un jugador de l'equip de futbol de categoria aleví del Club Esportiu Llinars. Els fets haurien tingut lloc el dia 5 d'octubre en un partit contra el club del Masnou. En el futbol base, la categoria aleví correspon normalment a nens i nenes d’entre 10 i 11 anys.
Segons han informat el CE Llinars i l'Ajuntament, el pare del jugador hauria perpetrat l'agressió fora del recinte esportiu de l'Atlètic de Masnou, al pàrquing de les instal·lacions, quan ja s'havia acabat el partit. Des del consistori, han mostrat el seu rebuig als fets i han advertit que cap decisió ni actuació d’un àrbitre o d’altres jugadors, justifiquen una agressió física o verbal cap a una altra persona.
Alhora, han comunicat que Club d’Esports Llinars ha decidit prohibir de l’entrada al presumpte agressor al municipal Joan Misser Coll durant tota la temporada, a l’espera del judici que es farà pròximament. "Les persones que protagonitzen aquests comportaments no poden formar part de la família esportiva de Llinars del Vallès, que es caracteritza per ser animosa, però totalment pacífica cap als contraris i als àrbitres", ha expressat l'Ajuntament.
Segons ha comunicat el consistori, el regidor d’Esports de Llinars, Gabriel Garcia-Miguel, ja s’ha posat en contacte amb el Club Esportiu de futbol per rebre tota la informació dels fets i mostrar-los el seu suport. A més, també s'ha posat a la disposició de l’Ajuntament del Masnou per oferir-los el seu recolzament en allò que sigui necessari.
Un comunicat dels Clubs
Tots els clubs de futbol del Maresme també s'han manifestat a favor de l'Atlètic de Masnou i han expressat “la més ferma condemna i rebuig davant d’una agressió d’una violència intolerable”. El CE Llinars, per la seva banda, va demanar disculpes pel comportament del pare del jugador i va anunciar que prendria "les mesures disciplinàries" pertinents per evitar que casos com aquest es poguessin tornar a repetir.
El Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) també va emetre un comunicat en què condemna aquesta agressió i una altra ocorreguda el mateix cap de setmana a Vitòria. L’organisme qualifica els incidents d'“inadmissibles” i afirma que valorarà la implantació de noves mesures per reforçar la seguretat dels col·legiats als camps de futbol.