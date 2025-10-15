Tres detinguts per un robatori amb força a Arbúcies

Tres persones han estat detingudes a Arbúcies com a presumptes autores d'un robatori amb força a la vila. La detenció la van efectuar els agents de la Policia Local del poble de manera autònoma i va tenir lloc el dilluns 13 d'octubre a les 17:32 hores. La retenció de les tres persones, segons han avançat fonts policials, es va produir amb normalitat i no hi va haver cap incident remarcable.
Gràcies a la intervenció dels agents, s’han pogut localitzar i detenir els tres individus en un període curt de temps com a presumptes autors d’un robatori amb força en un habitatge del municipi. El fet delictiu, per tant, hauria consistit a apoderar-se, amb ànim de lucre, d'una pertinença aliena amb intimidació o violència en les persones o fent ús de la força.
De moment, es desconeixen els detalls d'aquest incident, però l'equip de NacióBaixMontseny està treballant per ampliar la informació. Aquesta actuació se suma a les dues persones detingudes i una d'investigada a causa dels tres intents de robatori de vehicles als carrers del poble la setmana passada i que va acabar amb el retorn de les pertinences sostretes als seus propietaris.
El cos de Policia Local, després d'aquesta última actuació, ha agraït el suport de la població per desenvolupar la seva tasca i ha remarcat el seu compromís amb la seguretat ciutadana. "Continuem treballant, per garantir la seguretat i el benestar de tots els veïns i veïnes d’Arbúcies", han expressat a través dels canals institucionals.