Dos detinguts i tres intents de robatori a Arbúcies

La Policia Local d'Arbúcies ha tancat una setmana complicada amb els incidents a la vila aquest principi d'octubre, així ho ha fet saber a través de les xarxes socials. En total, han aturat tres intents de robatori de vehicles als carrers del poble, han detingut dues persones i n'estan investigant una tercera que podria estar relacionada amb els fets delictius.
La primera detenció es va produir el divendres 10 d'octubre a la nit, quan el cos local de policia va retenir una persona com a presumpta autora de la sostracció d’un ciclomotor. Els agents van aconseguir una resposta ràpida, van recuperar el vehicle i van realitzar les gestions pertinents per retornar-lo al seu propietari.
L'endemà a la nit, la Policia Local d’Arbúcies va detenir una segona persona com a presumpta autora de la sostracció d’un altre vehicle. Segons informa el cos, els agents es van desplaçar al lloc dels fets gràcies a l’avís d’un veí que va detectar dues persones sospitoses amb un vehicle. Després de fer les investigacions pertinents, els policies van poder localitzar i detenir la persona responsable.
D'altra banda, asseguren, estan investigant una tercera persona per un altre cas de robatori de vehicle, que també hauria estat recuperat. El cos de policia ha agraït el suport de la població per desenvolupar la seva tasca i ha remarcat el seu compromís amb el poble d'Arbúcies. "Continuem treballant, amb la col·laboració de la ciutadania, per garantir la seguretat i el benestar de tots els veïns i veïnes d’Arbúcies", han expressat a través dels canals institucionals.