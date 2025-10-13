En Ruta amb els Cabrera: 50 propostes per descobrir el passat medieval de la comarca

El programa “en Ruta amb els Cabrera” comparà amb de 50 activitats per descobrir el llegat patrimonial de la poderosa nissaga medieval dels vescomtats de Girona-Cabrera. Aquesta iniciativa del Consell Comarcal de la Selva amb 25 municipis i institucions vinculades als antics dominis dels vescomtes, es durà a terme entre l'octubre i el 15 de desembre en 25 municipis del Baix Montseny, la Selva, Osona, el Maresme, la Garrotxa, la Noguera i Sicília.
En el marc de la programació hi haurà xerrades, visites guiades, exposicions, itineraris teatralitzats i altres propostes que permetran a la ciutadania redescobrir el llegat dels Cabrera. Un dels aspectes més rellevants del programa és la coorganització d'ajuntaments, arxius, museus i entitats culturals que han sumat esforços per fer possible la iniciativa amb la voluntat d'arribar a públics diversos.
D’entre totes les activitats destaca el Congrés d’Història coorganitzat amb el Museu d’Història de Catalunya i el Museu Etnològic del Montseny, sota el títol: “El llegat dels Cabrera, de Catalunya fins a Sicília”. La programació valora les capitalitats històriques dels dominis medievals d’aquesta nissaga: Montsoriu, Breda, Hostalric, Blanes, i altres nuclis patrimonials molt rellevants com Sant Esteve de Palautordera, Àger, Mòdica o Ragusa.
"Un projecte vertebrador de país"
La presentació ha tingut lloc a principis d'aquest mes a l’Espai Cabrera del Museu Etnològic de La Gabella d’Arbúcies, amb el responsable de Promoció del Territori del Consell Comarcal de la Selva, Albert Sanz; l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga i dels tècnics del projecte. A l’acte també hi han assistit la consellera de Turisme, Jenny Pérez, i representants dels municipis participants en aquest projecte.
Albert Sanz ha explicat que la programació d’activitats que s'ha presentat es caracteritza per la seva diversitat i voluntat d’arribar a tothom. En aquest sentit, ha assegurat que “l’objectiu principal és difondre i fer valdre el llegat històric i patrimonial del llinatge dels Cabrera entre la ciutadania dels antics dominis del Vescomtat.
A través de propostes culturals el projecte busca enfortir el sentiment de pertinença al territori i fer créixer la implicació de la comunitat en la preservació difusió d’aquest patrimoni.“Les activitats s’han dissenyat amb una clara vocació de proximitat, amb formats accessibles i atractius per a diferents franges d’edat i interessos", assegura Sanz.
Per la seva banda, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga ha remarcat que el programa transcendeix el fet de ser una agenda d’activitats. "És un projecte vertebrador de país, que ens permet redescobrir i fer valdre el llegat històric i patrimonial d’una de les nissagues medievals més influents del territori", afirma. Alhora, ha recordat que fa anys que els pobles treballen conjuntament amb el Consell Comarcal de la Selva. “El programa ens ofereix l’oportunitat d’explicar la nostra història, de reforçar els vincles entre pobles i de donar una nova dimensió cultural i turística al nostre patrimoni", diu.
El projecte del Vescomtat de Cabrera
“En Ruta amb els Cabrera” s’emmarca dins el projecte Vescomtat de Cabrera, en execució des de l’any 2017 i impulsat pel Consell Comarcal de la Selva amb la participació de 19 municipis de les comarques de la Selva, el Maresme, Osona i el Vallès Oriental. L'objectiu és afavorir la creació d’un relat històric conjunt i la promoció cultural i econòmica dels municipis participants. Actualment, el projecte proposa 5 rutes d’autodescoberta amb més de 50 elements patrimonials que permeten reviure la vida a l’edat mitjana i conèixer de prop el poderós llegat dels Cabrera.
Els municipis implicats són Anglès, Arbúcies, Blanes, Breda, l’Esquirol, Fogars de la Selva, Hostalric, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Osor, Palafolls, Riells i Viabrea, Riudarenes, Roda de Ter, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Santa Maria de Palautordera, Sils i Vidreres.