Aproven la remodelació de dos carrers d'Arbúcies

L’Ajuntament d’Arbúcies ha aprovat el projecte de remodelació del carrer Loreto Mataró, les voreres del carrer Estenedor i la substitució de la xarxa d’aigua d’ambdues vies. Es tracta d’una actuació necessària, ja que encara hi ha conduccions antigues de ferro i fibrociment que pateixen nombroses pèrdues i, pel que fa als dos carrers, es troben molt deteriorades.
Amb un pressupost total d’execució de més de 600.000 euros, el projecte compta amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua de 300.000 euros, una subvenció del PUOSC de 135.000 euros, i una aportació municipal de més de 165.000 euros. Les obres permetran substituir completament les canonades, renovar les escomeses particulars i millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants, amb la renovació de voreres.
Pel que fa al carrer Loreto Mataró, es farà una remodelació integral, ja que es renovarà la xarxa d’aigua, formada per conduccions de fibrociment que resulten insuficients. Les noves canonades s’instal·laran sota les voreres i no pas sota la calçada, això permetrà ampliar-les fins a un metre i mig i millorar les condicions d’accessibilitat. A més, també s’asfaltarà tota la via.
Al carrer Estenedor, els treballs se centraran en les dues voreres. A la banda esquerra, des de l’Ajuntament fins a l’aparcament de la Farga, es renovarà tota la xarxa d’aigua i les 18 escomeses particulars, i se substituiran les antigues canonades de fibrociment per noves conduccions de polietilè d’alta densitat. Aquesta actuació obligarà a treure els arbres que hi ha, però permetrà ampliar l’espai de pas i renovar tot el paviment amb un panot d’àrid vist, seguint el model del centre del municipi. També es preveu substituir la vorada actual per regularitzar el traçat de la vorera.
A la banda dreta del mateix carrer, on hi ha un petit tram pavimentat amb formigó i en mal estat, es durà a terme una reurbanització completa. El nou espai es resoldrà amb un paviment colorejat i una línia de llambordes, un acabat que ja s’ha utilitzat en altres punts del nucli urbà i que tindrà impacte en la imatge del carrer.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha valorat molt positivament l'aprovació d'aquest projecte. "Continuem amb aquell pla integral que vam començar fa 12 anys de remodelació de tots els carrers del poble mica en mica. Malauradament, no es pot arribar a tot, i el pressupost que es pot assignar a carrers cada anualitat, enguany el destinarem a aquestes dues vies del municipi”, ha explicat.