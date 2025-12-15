Dos detinguts a Arbúcies per un robatori violent en un Saló de Jocs

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Arbúcies acusades de robatori violent. Les detencions es van dur a terme el passat dijous 11 de desembre al matí i, a més, segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, també es van fer escorcolls a tres domicilis de la vila. L'actuació dels Mossos s'emmarca en un operatiu de més envergadura que es fa arran de l'assalt a un saló de jocs de Badalona l'abril passat.
En concret, el local s'anomena Saló de jocs Toka, situat al carrer de Verdi, 12, i especialitzat en jocs com el bingo electrònic, ruletes electròniques o apostes esportives. El cas el porta la unitat d'investigació de Badalona que, arran d'aquest robatori violent, va planificar fer sis entrades a domicilis de persones que estarien vinculades amb els fets. Les cases escorcollades, a banda d'Arbúcies, han estat a Badalona i Barcelona.
Els autors del robatori s'haurien articulat en una banda per dur a terme el cop. Segons han informat els Mossos d'Esquadra a NacióBaixMontseny, l'actuació global a tots els indrets s'ha saldat amb un total de sis persones detingudes relacionades amb el cas. Altres mitjans que han seguit el cas, com MetropoliAbierta, apunten que el grup criminal que va perpetrar el robatori estaria format per vuit integrants.