Xoc frontal i dos ferits en un accident entre Arbúcies i Sant Hilari

Un accident per xoc frontal a la carretera GI-550 ha deixat dos ferits en estat "menys greu" i ha produït afectacions al trànsit durant diverses hores entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm. L'avís per l'incident ha estat a les 7:12 hores del matí i s'hi han desplaçat quatre patrulles de Mossos d'Esquadra, tres ambulàncies i quatre dotacions de Bombers que han comptat amb la col·laboració dels Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm.
En arribar el cos ha trobat dos turismes que havien col·lidit frontalment, un dels quals ha quedat "totalment bolcat" a conseqüència del cop. El conductor del vehicle que ha quedat de cap per avall estava atrapat a l'interior de la carrosseria i el cos de bombers s'ha ocupat d'alliberar-lo. Segons han informat, en el moment de l'actuació la persona estava "conscient i estable".
Tot seguit, el ferit de l'interior del cotxe ha passat en mans del Servei d'Emergències Mèdiques i els Bombers han iniciat les tasques per retirar els dos vehicles de la via, recollir les restes i netejar la via d'obstacles. En aquest moment, la circulació, segons ha informat Trànsit, ha estat de pas alternatiu a Arbúcies i s'han produït retencions en tots dos sentits de la carretera.
La persona que havia quedat atrapada al vehicle i un altre dels implicats en l'accident, ferits de categoria "menys greu", han estat atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, que els ha traslladat fins a Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, on estan rebent atenció sanitària.