Llinars commemora 5 anys d'art i homenatja l'artista Glòria Izquierdo

Llinars del Vallès va commemorar el cinquè aniversari de l'Espai d'Art el passat 28 de setembre i el va rebatejar amb el nom de Glòria Izquierdo, en homenatge a la difunta artista de la vila. El projecte va néixer el 2020 amb l'objectiu de ser l'equipament de referència pels artistes plàstics contemporanis i també un aparador de la cultura tradicional del municipi. Es tracta d'un edifici diàfan i lluminós situat al carrer Frederic Marès, 29.
Per celebrar l'aniversari, es va presentar el catàleg dels cinc anys de trajectòria de l’Espai d’Art, un recull que resumeix la vida que han aportat tots els artistes que han passat per l'espai des de la seva fundació. El llibre fa memòria de les mostres i ofereix un testimoni del valor que reflecteix l'aposta per l’art i per la creativitat de l'Espai. L'esperit del projecte és estar "absolutaments oberts a la ciutadania" i s'ofereixen visites guiades, tallers, activitats pedagògiques i monogràfiques.
A l'acte també es va inaugurar la segona exposició resident de l’artista i pionera del projecte, Glòria Izquierdo "Compartir el silenci", una obra plena d'energia i sensibilitat, sens dubte trets característic de les seves obres. La mostra dona la benvinguda oficial al nou nom de l'espai, Espai d’Art Glòria Izquierdo. Un canvi que vol ser un homenatge a la figura i llegat de l'artista, que va morir el juny de 2024. "Amb aquest gest, la seva presència, el seu esperit i la seva passió per l’art sempre formaran part de l'essència de l'Espai d'Art", ha dit el consistori a través dels canals institucionals.
L'Ajuntament de Llinars ha valorat molt positivament aquest acte que ha destacat la importància de l'art a la vila de Llinars i el paper indispensable dels seus artistes. "L'Espai d'Art va viure un matí molt especial, ple d’emocions i de retrobaments, que quedarà gravat a la seva història", han expressat.