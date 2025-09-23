La CUP Llinars organitza una vetllada musical amb el duet Alosa

Fer Poble–CUP de Llinars del Vallès ha organitzat una vetllada musical i comunitària el pròxim divendres 3 d’octubre a la Plaça Països Catalans de la vila. La jornada començarà a les 20:30 hores amb un sopar popular obert a tothom. A partir de les 21:30 hores, el grup Alosa oferirà un concert en directe, amb un repertori íntim i compromès.
Es tracta d'una proposta cultural per gaudir de la música en viu, compartir l'espai públic i per fer poble. Alosa és un duet format per Giulietta Vidal a càrrec de la veu i percussió i Irene Romo que a banda de cantar toca el violoncel. La seva música fusiona la tradició folklòrica catalana amb una sensibilitat contemporània, que crea una sonoritat sincera, austera i profundament emotiva.
Alosa va guanyar el XVII Concurs Sons de la Mediterrània, organitzat pel Grup Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia, amb el suport de la Fira Mediterrània, el FIMPT, el Música a la Vila, l'Ethno Catalonia, el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú i el programa Mans de 3Cat. El duet va aconseguir el reconeixement gràcies a una "fresca combinació" de cançons tradicionals catalanes i pròpies, amb acompanyaments diversos, orgànics i una gran qualitat vocal.
El grup destaca per la naturalitat, la connexió emocional i la capacitat de crear atmosferes plenes amb només dos instruments i dues veus. Ofereixen un directe íntim però festiu. "Cada concert es viu com una experiència compartida i autèntica", asseguren des de l'organització. L'entrada és gratuïta i l'acte està obert a tots els públics.