Un cotxe esportiu ha xocat voluntàriament contra una patrulla dels Mossos aquest dimecres 17 de setembre a la matinada, a Llinars del Vallès. Segons s'ha pogut saber, els agents que conduïen la patrulla havien detectat un Jaguar XE aparcat amb les llums enceses al costat d'un camió, a l'àrea de servei de l'autopista AP-7 a Llinars.
Els agents de policia, que eren de la comissaria de Sant Celoni, s'han apropat al vehicle, que els havia semblat sospitós. Aleshores, han comprovat que els tripulants del Jaguar estaven malmetent la lona del remolc del camió amb l'objectiu d'entrar-hi. De seguida que s'han adonat de la presència dels agents, però, han tornat al seu vehicle i han impactat a gran velocitat contra el cotxe policial, que ha quedat greument danyat.
Tot seguit, han fugit a gran velocitat per l'autopista i han aconseguit escapar-se dels Mossos d'Esquadra. La investigació d'aquest cas està oberta i la duran a terme des de la secció de Trànsit dels Mossos d'Esquadra. El primer pas serà la identificació dels conductors i els ocupants del vehicle i, després, interposar la corresponent denúncia per atemptat contra agents de l'autoritat, danys al vehicle de Mossos i conducció temerària. Com que els delinqüents no van tenir temps d'acabar l'assalt al camió, també se'ls hi atribuiran càrrecs per temptativa de robatori amb força.
Un esportiu robat
Els agents de Sant Celoni no han patit cap dany per la col·lisió amb el cotxe esportiu que, a més, no pertanyia als lladres. Segons la policia de la Generalitat, el Jaguar XE, havia estat robat a Barcelona el passat 21 d'agost i els seus propietaris ja havien interposat una denúncia.
Els robatoris en autopistes i àrees de servei són un delicte cada cop més habitual a les carreteres catalanes, sobretot a la zona nord del país i també al Baix Montseny i el Vallès. Els assaltants de camions, en l'argot policial, s'anomenen teloners i es caracteritzen per aprofitar les estones de descans dels conductors per apropiar-se de les mercaderies. La seva presència és tan important que els furts que cometen ja suposen el 20% dels robatoris a les autopistes.
Fonts policials apunten que cada vegada són més violents en les seves actuacions i no tenen por de fer maniobres temeràries, circular a altes velocitats i posar en risc la seva vida. En alguns casos, fins i tot, han arribat a ruixar els vehicles de la policia amb extintors d'incendis durant la fugida per dificultar-los la visió.
Per evitar aquests robatoris, els Mossos recomanen prudència a l'hora de reposar en una àrea de servei i desconfiar, també, de cotxes desconeguts que facin senyals perquè t'aturis.