Un jove detingut a Sant Hilari per un cas de violència de gènere

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 20 anys a Sant Hilari Sacalm per un presumpte cas de violència de gènere aquest dilluns 8 de setembre. El cos ha comunicat que a les 15 hores es va rebre un avís segons el qual un individu estava agredint una noia. La víctima, que era la seva parella, tenia 18 anys, i es va refugiar al supermercat Dia per esperar l'ajuda dels cossos de seguretat.
Els primers a arribar van ser la Guàrdia Municipal de Sant Hilari i, aleshores, el presumpte responsable es va fugar del lloc dels fets. El cos local va activar el protocol corresponent davant aquests casos i es va fer càrrec de la primera atenció de la noia. Tot seguit, la víctima va anar al Centre d'Atenció Primària de la vila on es va fer una revisió i van comprovar que havia patit lesions de caràcter lleu. Més tard, va presentar la denúncia a la policia de la Generalitat.
Cap a les 12 de la nit, es va localitzar i retenir l'agressor al mateix poble de Sant Hilari Sacalm. Els Mossos d'Esquadra, que van ocupar-se de la intervenció, el van aconseguir detenir sense que oposés resistència. Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, el matí d'aquest dimarts 9 de setembre el presumpte responsable dels fets passarà a disposició judicial.
La Guàrdia Municipal de Sant Hilari Sacalm, novament, ha agraït la col·laboració ciutadana per advertir de l'incident i també dels Mossos d'Esquadra per la seva actuació. El cos local de la vila treballa braç a braç amb la policia de la Generalitat per oferir, asseguren, una coordinació de serveis que resulta clau per oferir la millor atenció a la ciutadania.