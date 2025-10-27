Sant Celoni planta cara a Aliança Catalana

Un grup de persones de l'esquerra independentista s'ha plantat davant d'una paradeta del partit d'ultradreta Aliança Catalana a Sant Celoni aquest dissabte al matí. Els activistes han exhibit una pancarta amb el lema "si s'alça el monstre respon l'organització de classe", s'han plantat amb estelades vermelles, una bandera roja i han llançat proclames com "fora els feixistes dels nostres pobles". En tot moment, els militants dels dos grups van estar separats per una línia policial de Mossos d'Esquadra, que anaven equipats amb cascs d'antidisturbis.
L'acció s'ha reivindicat a través de les xarxes socials de l'entitat juvenil Arran i d'Endavant del Vallès Oriental, dues organitzacions vinculades a la CUP, que governa a Sant Celoni sota les sigles de l'Alternativa, una candidatura de front ampli. Els anticapitalistes han mostrat el seu rebuig a la presència del partit xenòfob a la capital del Baix Montseny i han expressat que els "plantaran cara ara i sempre". "Som a Sant Celoni fent front al feixisme d'Aliança Catalana", han expressat.
Els militants d'ultradreta es van presentar a Sant Celoni arran de la campanya publicitària "el superdissabte" que va escampar paradetes informatives a moltes poblacions de Catalunya. A Sant Celoni s'hi van desplaçar unes onze persones amb pamflets alguns dels quals vinculats al Partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni de Vilamajor (PUSA). Aquesta formació política, amb tres regidors a l'Ajuntament, va firmar un conveni de col·laboració amb els d'Orriols el novembre de 2024 en el marc de l'estratègia d'expansió municipal d'AC.
De fet, el seu portaveu municipal i cap de llista ja forma part del Comitè Executiu d'AC al Vallès Oriental. Aquesta vegada no és la primera que els orriolistes trepitgen Sant Celoni, ja ho van fer el mes de juliol passat en el marc d'una trobada per organitzar-se al Baix Montseny. Pel que fa a altres pobles de la comarca, han tingut presència a Sant Hilari i Arbúcies. En el cas d'Arbúcies, el passat mes de febrer, els activistes de l'esquerra independentista també van mostrar el seu rebuig a la seva presència al poble amb pancartes i una mobilització al carrer que va aplegar desenes de persones.