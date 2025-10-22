Una taxa més justa per a les famílies, però injusta per al comerç local de Sant Celoni

El Ple extraordinari de dijous passat va aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 14, corresponent a la taxa per la gestió de residus municipals de l’exercici 2026. La proposta va tirar endavant amb els vots favorables del PSC i d’Alternativa, l’abstenció de Junts i el vot en contra d’Esquerra Republicana.
Des d’ERC celebrem que, finalment, el sistema de residus avanci cap a un model que fa anys defensem: un model més just, més responsable i més coherent amb els criteris ambientals. Que cada veí i veïna pagui segons el que realment genera és un pas important en la bona direcció. Després de dos anys lluitant, aquesta ordenança, que substitueix el criteri de valor cadastral pel nombre de persones empadronades, corregeix una distorsió d’aquest dos últims anys que perjudicava moltes famílies. És cert que l’import és encara alt, i que el sistema d’obertura de contenidor pot resultar millorable, però el canvi de model és positiu i s’ha d’agrair que, finalment, es premiï el comportament responsable.
Però quan analitzem el capítol comercial la nova taxa és un autèntic despropòsit. Mentre el petit comerç local, fruites, peixateries, tallers, restaurants familiars, veu com el seu rebut s’incrementa entre un 10 i un 20 %, les grans superfícies comercials gaudeixen d’una rebaixa de fins al 60 %. És a dir: el forn del barri, la botiga de queviures o el bar de tota la vida acabaran pagant més, mentre que les cadenes i supermercats que concentren els beneficis fora del municipi pagaran molt menys.
Un model que havia de premiar la responsabilitat i la proximitat acaba castigant qui més contribueix al teixit econòmic i social del poble. El comerç de proximitat genera ocupació local, fa barri i treballa amb producte de quilòmetre zero. En canvi, les grans superfícies concentren beneficis lluny del municipi i generen un volum molt més gran de residus comercials. Com pot ser que ara siguin precisament aquestes les que surtin guanyant? Com un govern d’esquerres pot portar aquesta idea sobre la taula i votar-la a favor?
A més, l’ordenança incorpora un punt poc clar sobre el sistema porta a porta per als comerços. Es parla d’una tarifa de 0,25 € per litre, però no queda especificat si es cobrarà pel volum del cubell sol·licitat o per cada recollida. Aquesta ambigüitat pot provocar un augment desmesurat de la taxa i, per això, Esquerra Republicana presentarà al·legacions per aclarir i corregir aquest punt. El principi de: ha de pagar més qui més genera i més impacte ambiental provoca. Si trenquem aquest principi, la taxa deixa de ser una eina de justícia ambiental i es converteix en una càrrega injusta que desincentiva el comerç de proximitat.
Des d’Esquerra Republicana ens oposarem frontalment a aquesta modificació mentre no es corregeixi aquest desequilibri. Defensarem sempre un model de taxa justa, sostenible i progressiva, que protegeixi les famílies i doni suport a les petites empreses, autònoms i establiments que sostenen la vida quotidiana del nostre municipi. No podem parlar de sostenibilitat si deixem enrere els qui sostenen el poble. Per això, continuarem treballant per un model just per tothom.