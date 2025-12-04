S'incendia un camió a Sant Hilari que portava vehicles premsats

La càrrega d'un camió que transportava vehicles premsats per l'Eix Transversal (C-25) s'ha incendiat en terme municipal de Sant Hilari Sacalm. L'incident, segons ha informat Trànsit, s'ha produït al quilòmetre 210 en direcció Vic i està provocant algunes afectacions a la circulació a causa del tall d'un carril.
L'avís pel foc ha estat aquest matí a les 7:58 hores del matí i els Bombers de la Generalitat han enviat cinc dotacions a treballar-hi. Els integrants del cos, que han rebut el suport dels Bombers Voluntaris d'Arbúcies, han trobat el vehicle aturat al voral de la carretera i amb la càrrega en flames. Transportava diversos vehicles antics que havien estat premsats, probablement, per a reciclar-los.
A les 8:48 hores, segons els Bombers, s'ha donat per controlat el foc, però els cotxes continuen cremant per dins. NacióBaixMontseny, ha pogut saber que els treballs d'extinció continuen perquè s'han d'assegurar els punts calents que encara hi queden, "una tasca complicada", expliquen. El gruix del foc, per tant, està controlat.
Els Bombers afirmen que, com que no es tracta d'un accident de trànsit, no hi ha altres vehicles afectats ni persones ferides. El conductor, a més, per evitar possibles incidents ja havia desenganxat el remolc de la tractora amb l'objectiu de separar el camió del punt perillós.