Fira del Tió d'Arbúcies 2025: programació i novetats

Arbúcies es prepara per a un cap de setmana nadalenc el 6 i 7 de desembre amb la celebració de la tradicional Fira del Tió 2025, dos dies plens d’activitats familiars, tallers creatius i propostes culturals que ompliran el carrer Camprodon i la plaça de la Vila. Durant les dues jornades, el públic podrà gaudir del Mercat de Nadal, amb parades d’artesania i regals nadalencs, així com d’un ampli ventall de tallers: elaboració de tasses màgiques, xapes i bosses personalitzades, activitats de feltre, pintacares, patchwork, manualitats infantils i un espai de joc destinat als més petits.
S'hi podran veure propostes com Fes el teu tió i El jardí màgic dels tions, a càrrec d’Avi Peric Tions. Tampoc hi faltarà la Porta de Nadal, un espai per fer-se la fotografia festiva, ni els escacs gegants que cada any atrauen famílies i aficionats. A més, el pessebre gegant d’Arbúcies, obra de Joan Garriga, ubicat al carrer Sorrall, 5, es podrà visitar amb horari especial d’11 hores a 13 hores.
Dissabte 6 de desembre
La fira arrencarà amb un matí farcit de propostes familiars. D’11 a 13 hores se celebrarà el taller El teu bastó per fer cagar el tió, i a les 11 hores tindrà lloc la sortida per Anar a buscar el tió, una activitat amb inscripció prèvia i un preu simbòlic de 5 euros. A les 11:30 hores, els més petits (de 0 a 3 anys) podran gaudir del contacontes "Els tions perduts", seguit a les 12 hores de l’espectacle de teatre màgic "Llegir els estels", dedicat a la Nit de Reis. A la 1 del migdia es farà la inauguració del pessebre gegant.
A la tarda, de 16 a 19 hores, tornaran el taller del bastó i la proposta "La foto record de la Fira del Tió", a càrrec de The Bike clickbox. També a les 16:30 hores es repetirà el contacontes "Els tions perduts". Entre les 17 i les 19 hores, el públic podrà presenciar una demostració de crema de torrons, i a les 18 hores arribarà un dels moments més esperats: l’encesa dels llums de Nadal, sota el lema "La màgia de Nadal". En acabat, se servirà coca i xocolata desfeta per a tots els assistents.
Diumenge 7 de desembre
Diumenge començarà amb el mercat setmanal, que conviurà amb activitats familiars i solidàries. D’11 a 13 hores es farà la gimcana tionera, mentre que fins a les 14 hores s’hi celebrarà la venda solidària de ponsèties, a càrrec de l’Associació Montseny Guilleries, i el taller El teu bastó per fer cagar el tió. A les 11:30 hores tornarà el contacontes "Els tions perduts", i a 12:30 hores els assistents podran gaudir del Vermut tioner, amenitzat pel concert So de neu – La música que fa Nadal, amb Júlia i Jesús Torrent.
En paral·lel, el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, oferirà jornada de portes obertes durant tot el cap de setmana, amb horaris especials. A més de visitar l’exposició temporal Esperit de metall de Josep M. Viaplana, les famílies podran participar en la proposta Nadal al museu, un recorregut amb reptes i un petit obsequi final, així com col·laborar en la decoració de l’arbre de Nadal del museu.