Temporal de vent al Montseny: incidències i afectacions

El Baix Montseny ha començat dijous amb les escoles tancades i la suspensió de l’activitat esportiva, sanitària no urgent i extraescolar en el marc del temporal de vent que afecta tot el país. Protecció Civil, que té activada l'alerta del pla Ventcat i alerta de perill màxim, ha recomanat evitar desplaçaments i ha recomanat fer teletreball. El Puig Sesolles, al cor del Montseny, aquest dijous, ja ha encapçalat els rècords dels registres catalans amb una ràfega màxima de 167 km/h.
Al Baix Montseny el Consell Comarcal de la Selva i el del Vallès Oriental han confirmat la suspensió, també, del transport d'autobús escolar i ha fet una crida a la ciutadania a fer cas a les instruccions de les autoritats.
Incidents al Baix Montseny
A Sant Hilari Sacalm està tallada la circulació entre la rotonda de la Font Vella i el carrer Guilleries en els dos sentits per la caiguda parcial d'un pal elèctric. També ha caigut un arbre a la pista del Sobirà, on ha caigut un arbre. Davant del perill per caigudes, la Policia Local ha demanat precaució a la ciutadania. "Recordem no accedir a zones de bosc ni pistes forestals", adverteixen.
Sant Pere de Vilamajor és el poble on es té constància de més incidents, a causa de la caiguda d’arbres i incidències a la via pública. Estan tallats o amb restriccions el carrer del Pi, entre els carrers València i Balears; la cruïlla del carrer Faig amb Morera, per un arbre caigut; el carrer Sant Marçal; i l’accés principal des de Sant Pere a Can Miret, també per un arbre. A Can Llinars, un arbre ha caigut sobre un transformador, fet que ha activat una alerta.
El treball de les ADF ja ha reobert la carretera de la urbanització Faldes del Montseny i el camí de Sanata on ja es pot circular. De tota manera, el consistori recomana evitar-los. També s’ha reobert el pas pel carrer Sant Bernat, l’accés nord de les Pungoles i el carrer Serra Llarga amb Bruc. "Hi ha moltes incidències al municipi, s'està actuant i es prioritzen els casos que afecten la via pública i la seguretat. Totes les incidències estan comunicades a les distribuïdores de llum i telèfon", han comunicat des de l'Ajuntament.
Al poble de Sant Esteve de Palautordera el temporal ha arrancat una part del sostre de l'escola. Segons ha concretat l'alcalde, Tomeu Aspa, es tracta d'una xapa de protecció que ha volat i que s'haurà de tornar a recol·locar. D'altra banda, a quatre cases de la població hi han caigut arbres. "Al poble no hi ha hagut danys grossos i ningú no ha pres mal", ha confirmat Aspa a NacióBaixMontseny.
L'ADF de Sant Celoni també ha retirat un arbre caigut al carrer Roureda, a Can Sans, en coordinació amb Bombers i amb suport de la Policia Local estan treballant per retirar-lo. De moment, a conseqüència dels forts vents, a Sant Celoni i la Batllòria s'han registrat caigudes d'algunes branques i algun arbre però sense causar cap dany personal. L'alcalde, Eduard Vallhonesta, ha agraït la tasca de l'agrupació forestal. "Estan treballant intensament per retirar-los i garantir la seguretat de tothom. La seva dedicació, compromís i servei al poble són un exemple per a tots nosaltres", ha expressat.
A Arbúcies l'Ajuntament ha activat el DUPROCIM, el Document Únic de Protecció Civil davant les alertes Inuncat i Ventcat. Per tant, s'ha anunciat que Bombers, Policia Local, les ADF i Protecció Civil, duran a terme controls a totes les zones del municipi amb més risc. L’Ajuntament de Breda, d’altra banda, informa que el centre de dia (SAIAR) estarà tancat i que no es farà el taller de memòria. A Breda han caigut algunes branques i un senyal de trànsit, però han confirmat que, de moment, no hi ha hagut incidències rellevants.
L'episodi de vent encara no ha acabat i es troba al seu moment àlgid, amb almenys cinc o sis hores més de forta ventada, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona, on el pic s'allargarà dues o tres hores més. Els consells de Protecció Civil segueixen sent els mateixos: obeir les instruccions, evitar desplaçaments innecessaris i mantenir suspeses activitats programades, amb la previsió que la situació de risc es comenci a normalitzar cap al vespre.
Segons dades del telèfon 112, fins a les 7 hores s’havien registrat més de 1.541 trucades per incidents, amb més de 1.301 incidents comptabilitzats, principalment per caigudes de branques i elements de façanes. Pel que fa a la distribució territorial, la majoria han estat al Barcelonès, amb 474; al Vallès Occidental, amb 216 i al Vallès Oriental amb 108.