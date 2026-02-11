La trobada de cotxes clàssics d'Arbúcies fa 18 anys

Arbúcies es tornarà a omplir de vehicles clàssics de tota mena el pròxim diumenge 15 de febrer. Aquesta serà la divuitena trobada de vehicles clàssics que es fa a la vila, que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants del motor i que cada any aplega centenars d'aficionats i col·leccionistes d'arreu de Catalunya.
A partir de les 9 del matí, tindrà lloc l'arribada dels vehicles participants i hi poden participar tots aquells cotxes matriculats fins al 31 de desembre de 1988 amb entrada gratuïta. La zona d’exposició serà als carrers Camprodon, Castell, Germana Assumpta, passeig Dr. Carulla, passeig de Palacagüina, Can Cassó, placeta de Can Reus i placeta de Joan Ayats. El 2025 s'hi van concentrar 700 cotxes clàssics entre els quals hi havia els clàssics Seat 600, un model de 600 Formichetta o unes furgonetes Volkswagen de l'estil hippie dels anys seixanta.
Com en la passada edició, al pati de l’Escola Doctor Carulla s'hi instal·larà un mercat de recanvis, accessoris i altres complements per als amants dels cotxes d'època. A les 12 del migdia, es farà el setè Concurs d’Elegància, que el passat 2025 es van endur un Lamborghini Urraco 250, un Montecarlo sèrie 3, un Volkswagen Escarabat i un Mini Cooper importat de l'any 1964.
Èxit d'assistència el 2025
El president de l'associació de Clàssics Montseny Guilleries, Ernest Serradesantferm va valorar molt positivament l'assistència del 2025 i ha destacat la col·laboració amb l'Ajuntament de la vila. "Aquest any hem aconseguit que vinguin cotxes molt exclusius i, malgrat que coincidia amb el ral·li de Lloret, hem tingut molts visitants", va declarar Serradesantferm a aquest diari.
Entre els assistents a la trobada del 2025 hi havia el consol d'Anglaterra, Lloyd Milen i també l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, que va participar en l'entrega de premis. Garriga, la passada edició, va recalcar la importància de la tasca dels voluntaris que han fet possible aquesta jornada. "Avui veiem com la feina organitzativa de molta gent es concentra durant tot un dia i això té un valor immens", ha declarat. Garriga també va anticipar que, per aquesta edició, el divuitè aniversari, es preveu una "festa immensa".