Carnaval a Palautordera 2026: tota la programació

Santa Maria de Palautordera viurà el Carnestoltes 2026 el pròxim dissabte 14 de febrer amb la tradicional rua de Carnaval, que omplirà de música, disfresses i ambient festiu els carrers i places del centre del municipi. Les vuit comparses participants s’hauran de concentrar a la plaça Major a les 17:30 hores, punt des d’on la rua començarà a les 18 hores.
El recorregut passarà pel passeig Vitamènia, la plaça Sant Elies, el carrer Major, la plaça de les Olles, el carrer Anselm Clavé, el carrer Antoni Gaudí i finalitzarà a la plaça de la Vila. Un cop finalitzada la rua, a la plaça de la Vila tindrà lloc el ball de comparses i el veredicte del concurs, que comptarà amb cinc premis de 200 euros cadascun: a la comparsa més original, la més animada, la més elaborada, la millor carrossa i la millor coreografia a plaça. A més, la resta de comparses rebran 50 euros per la participació.
Com és habitual, la festa continuarà al vespre amb el sopar popular a l’Envelat, a partir de les 21 hores, amb un aforament limitat a 400 persones. Per assistir-hi, caldrà adquirir els tiquets a Can Rahull el dimarts 10 de febrer, de 16 a 19 hores, i el dimecres 11 de febrer, de 10 a 13 hores. El preu del tiquet serà de 10 euros per al públic general i de 5 euros per als membres de les comparses. El menú inclourà pa amb tomàquet, botifarra i xoriço, patates, beguda i postres.
La jornada festiva es clourà amb l’actuació del grup musical Els Pipes i una sessió de DJ a càrrec de DJ Arola, que posaran el punt final a una nit de Carnaval oberta a tots els públics.