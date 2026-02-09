Carnaval a Sant Celoni 2026: programació i detalls

Sant Celoni celebrarà el Carnaval 2026 amb una programació extensa i diversa que s’allargarà del divendres 13 al dimecres 18 de febrer, combinant tradició, cultura popular, música i festa per a tots els públics. Els actes començaran divendres 13 de febrer a partir de les 6 de la tarda amb l’assaig general de Gitanes, que s’allargarà fins a mitjanit a l’aparcament del Pavelló 11 de Setembre, a la zona de grades. Tot seguit, de 12 de la nit a les 2 de la matinada, hi haurà un concert del grup Les Reines del Mambo, al mateix espai. Durant tota la nit hi haurà servei de barra, gestionat per la Colla del Ferro.
La jornada de dissabte 14 de febrer estarà marcada pel protagonisme de les Gitanes i la Rua de Carnestoltes. Al matí, a les 11 hores, tindrà lloc la cercavila de Gitanes de la colla del Filferro, amb sortida des del Casal dels Avis i un recorregut pels carrers del centre fins a l’aparcament del Pavelló 11 de Setembre. A les 12 del migdia, es farà el Ball de Gitanes, acompanyats per la Principal del Ferro, amb una actuació prèvia de la Núria Ventura Escola de Dansa. L’entrada al recinte serà a partir de les 10 del matí, amb mesures d’accessibilitat i interpretació en llengua de signes.
A la tarda arribarà la Rua de Carnestoltes, amb la concentració de comparses a tres quarts de sis al carrer Doctor Fleming i l’inici de la rua a les 6 de la tarda. El recorregut passarà per diversos carrers del municipi fins a l’aparcament del Pavelló 11 de Setembre, amb un tram tranquil a la carretera Vella. A dos quarts de vuit del vespre hi haurà l’exhibició de comparses i el lliurament de premis, amenitzat pel DJ VAN, i a dos quarts de nou, el sopar de carmanyola al pavelló. La festa continuarà a la nit amb la Nit de Carnestoltes, amb el grup La Mitjanit i DJ NoCo, d’11 de la nit a les 3 de la matinada, també amb servei de barra de la Colla del Ferro.
El diumenge 15 de febrer estarà dedicat a la Festa de Gitanes amb la Colla del Ferro. A partir d’un quart d’onze del matí, la plaça de la Vila acollirà la trobada i la ballada “Fem trontollar la plaça”, seguida de la cercavila i, a les 12 del migdia, el Ball de Gitanes a l’aparcament del Pavelló 11 de Setembre, amb música de la Principal del Ferro. A la tarda, a dos quarts de cinc, la plaça de la Vila acollirà les Regitanes, la ballada popular i altres activitats.
El dimecres 18 de febrer tindran lloc els actes de cloenda del Carnaval. A un quart de quatre de la tarda, la plaça de l’Església de la Batllòria acollirà el Ball de Gitanes de l’Escola Montnegre. A partir de les 5 de la tarda, a la plaça de la Vila, es farà la vetlla, la lectura del pregó i l’Enterrament de la Sardina, amb l’acompanyament dels timbalers de la Colla de Diables de Sant Celoni i interpretació en llengua de signes. Tot seguit, se celebrarà el correfoc, amb recorregut pels carrers del centre fins a la plaça de la Vila.