Atropella una Mossa d'Esquadra a Sant Celoni i es fuga a tota velocitat

Una agent dels Mossos d'Esquadra ha resultat greument ferida la matinada d'aquest diumenge 30 de novembre després de ser atropellada davant la comissaria de Sant Celoni per un vehicle que s'ha fugat. Els fets, segons ha avançat El Caso i ha confirmat NacióBaixMontseny, han tingut lloc als volts de les 4:30 hores quan diversos individus s’han apropat a les portes de les dependències policials per denunciar una baralla ocorreguda minuts abans a la discoteca Le Poupee del municipi. En aquell moment, un cotxe que circulava a gran velocitat ha envestit els agents i ha marxat immediatament en direcció a Hostalric per la C-35.
El vehicle, trobat poc després
Les càmeres de seguretat de la comissaria han enregistrat l’atropellament i han permès identificar el turisme implicat, un Peugeot 508, que ha estat trobat una estona més tard estacionat davant d’una botiga situada a uns 900 metres. El cotxe presentava desperfectes compatibles amb l’impacte, incloent-hi la pèrdua del retrovisor esquerre.
En les primeres indagacions, els Mossos han comprovat que el vehicle estava registrat al Prat de Llobregat i que no disposava d’assegurança ni tenia la ITV en vigor. Malgrat això, les investigacions apunten que el conductor durant l’atropellament no n'era el propietari, sinó un altre individu conegut per activitats relacionades amb el tràfic de drogues a la zona i que havia sortit recentment de la presó. També s’ha identificat un segon implicat.
La policia treballa ara per aclarir si l’atropellament podria estar relacionat amb la baralla que els denunciants volien comunicar. L’agent ferida ha estat traslladada en estat greu a un centre hospitalari amb diverses fractures. La recerca del principal sospitós continua oberta i l'ha assumit la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) amb el suport de la Policia Local de Sant Celoni.