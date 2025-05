Un poble del Baix Montseny serà l'escenari d'un concurs de TV3

El castell d'Hostalric serà l'escenari del programa Soc i seré, el nou concurs de TV3 a càrrec de l'actor i presentador Àngel Llàcer i de l'actriu Júlia Bonjoch. El programa enfrontarà 100 concursants que hauran de superar reptes que vinculen la cultura catalana, la llengua i la història del nostre país. Tan sols hi haurà un guanyador final, que s'emportarà un premi de 20.000 euros. Soc i seré tindrà sis capítols i es començarà a emetre a partir d'aquest dimecres 14 de maig.

Segons ha anticipat TV3, el concurs estarà ambientat al pati d'armes, el fossat o el mirador del castell d'Hostalric que, entre altres espais, acolliran tota mena de proves. Els participants hauran de resoldre els reptes en equip i, a cada edició, caldrà que demostrin el seu domini sobre la cultura general de Catalunya. En concret, hauran de superar proves sobre geografia, gastronomia o de llengua catalana, amb reptes de lectura, interpretació de textos, pronoms febles i barbarismes. També hi tindran el seu paper els castells i altres símbols de la cultura popular catalana.

Cada episodi de Soc i seré tindrà una primera prova "per obtenir avantatge estratègic" i, després, se'n farà una altra per decidir quins concursants es queden i quins se'n van. Al llarg de les diverses edicions, s'anirà reduint el nombre de participants fins al darrer programa, quan només en quedin cinc. Aleshores es farà la "gran final" on el guanyador tindrà l'honor hissar la senyera i emportar-se a casa el pot de diners del premi.

Les edicions del programa comptaran amb convidats especials relacionats amb el món de l'espectacle, la música, la cultura i els mitjans. TV3 ja ha avançat alguns noms com la cantant Elena Gadel, que ha aparegut a Eufòria, i el músic Manu Guix, que actuarà pròximament en el Festival Rebrot de Sant Esteve de Palautordera. Pel que fa a l'àmbit del cinema, hi apareixeran Joan Pera, actor a múltiples sèries de TV3 i guanyador del Gaudí d'Honor 2019, o l'actriu Mercè Sampietro, coneguda pels seus papers a La Riera o a Porca Misèria.