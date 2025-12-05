Fira de Nadal a Sant Celoni 2025: llums, gastronomia i 120 parades

Sant Celoni ja respira ambient nadalenc amb una Fira de Nadal que arriba carregada de llum, música, personatges màgics i més de 120 parades repartides pel centre del municipi. Els carrers Major de Dalt, Major i la plaça de la Vila, fins a la plaça del Bestiar, es convertiran aquest cap de setmana en un espai festiu on descobrir articles de regal, arbres i decoració nadalenca, pessebres, complements, propostes gastronòmiques i un ampli aparador de botigues i entitats locals del Baix Montseny.
La Fira obrirà dissabte 6 de desembre amb una vintena de tallers pensats per a totes les edats, disponibles de les 10 del matí a les 8 del vespre a les carpes dels paradistes. A les 12:30 hores del migdia, el carrer Major s’omplirà de màgia amb l’arribada de Cucala i Fumera, que portaran el tió en format itinerant fins a la plaça de la Vila, on en faran la plantada oficial.
La tarda continuarà amb la visita d’en Bosquerol, un titella gegant que, a partir de les 17:30 hores, recorrerà tota la Fira interactuant amb els visitants. A les 6 de la tarda, la plaça de la Vila acollirà una xocolatada solidària a benefici de La Marató, organitzada pel col·lectiu 08470 i amb un preu solidari de 3 euros.
Diumenge 7 de desembre la Fira mantindrà el mateix horari d’activitats, amb els tallers oberts de les 10 del matí a les 8 del vespre. A les 12:30 del migdia, Cucala compartirà aventura amb el Capità, un personatge que arriba navegant simbòlicament per la riera del Pertegàs i que convidarà petits i grans a endinsar-se en històries i mons mariners mentre recorren la Fira. La jornada conclourà a les 17:30 hores de la tarda amb un tancament festiu protagonitzat per Cucala i Fumera, que anunciaran la cloenda de la fira.
Llums de Nadal, un arbre gegant i elements 3D
Enguany Sant Celoni ha ampliat la il·luminació nadalenca tant al nucli urbà com a les urbanitzacions, que estrenen un rètol lluminós de Bones Festes a les entrades. També s’han actualitzat alguns punts que ja s’il·luminaven, com la cortina de llums que uneix la plaça de l’1 d’Octubre amb la plaça del Bestiar i un arbre de més alçada a la plaça de l’Església de la Batllòria.
Entre els vials que compten amb llums de Nadal, s’hi mantenen el carrer Dr. Trueta, l’avinguda de la Pau, el carrer Major (des de la Creu fins a la plaça del Bestiar), el carrer Bruc, el carrer Girona, la Carretera Vella, el carrer Anselm Clavé i l’espai davant del Mercat Municipal al carrer Campins. S’hi afegeix, com a novetat, el carrer Joan Maragall, mentre que al carrer Major de la Batllòria es duplicarà la instal·lació habitual.
Sant Celoni torna a apostar pels elements tridimensionals en diversos punts del municipi. A Onze de Setembre, al costat del Pavelló, hi ha un arbre i una figura decorativa, igual que a la plaça de la Creu i a la plaça Rafael Ferrer. L'arbre d'enguany, a la plaça de la Vila, llums multicolors i de dimensions excepcionals, aspira a repetir una posició en el podi d'arbres de Nadal de Nació Digital, com el passat 2024, que va quedar segon, només per sota de Badalona.