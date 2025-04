Així s'ha viscut l'apagada elèctrica al Baix Montseny: «Necessitem un sistema de comunicació d'emergència»

Amb la gran apagada elèctrica, s'ha fet patent que la xarxa elèctrica i de comunicacions no és infal·lible i els ajuntaments del Baix Montseny es van quedar gairebé incomunicats durant hores. La comarca va començar a recuperar l'electricitat entre les 14:30 i les 16 hores, molt abans que Barcelona, on a la nit encara hi havia barris sense llum elèctrica. Malgrat algunes incidències que persisteixen, els pobles de la comarca ja han recuperat la normalitat. Molts ajuntaments coincideixen en què l'afectació ha estat lleu i que no ha provocat problemes importants als municipis.

Al llarg de la jornada d'ahir els ajuntaments de la comarca, sense internet ni telefonia, van haver de buscar estratègies per fer arribar missatges a la ciutadania. A Sant Esteve de Palautordera, segons l'alcalde, Tomeu Aspa, l'afectació de la gran apagada "va ser mínima". Tot i això, reconeix que des de l'Ajuntament es va viure amb inquietud i que es van haver de penjar cartells a les portes d'alguns equipaments municipals per transmetre els anuncis a la població.

En altres municipis com Breda i Riells i Viabrea es van utilitzar els canals de WhatsApp dels ajuntaments tan bon punt es va restablir l'electricitat. Amb la cobertura intermitent, aquests canals van permetre fer arribar els comunicats tant de la situació general del país com del municipi en concret. L'alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot, reclama mesures per millorar la comunicació dels municipis en contextos com aquest. "Hauríem de tenir uns sistemes de comunicació alternatius per casos d'emergència que poguessin aguantar en casos com el que vam viure", ha declarat.

Atenció als passatgers i augment de la seguretat

Molts passatgers de Renfe, amb la gran apagada, van quedar-se aturats a mig trajecte i sense cap transport alternatiu. A Sant Celoni la Policia Local va habilitar un operatiu especial de suport per atendre a les persones que s'haguessin quedat a l'estació sense cap alternativa i se'ls van oferir telèfons amb cobertura per avisar als seus familiars. En el marc d'aquest servei, es va efectuar trasllat d'una noia amb necessitats especials per part d'una patrulla de Policia Local a una població de Girona. La noia havia quedat incomunicada a l'estació, sense poder contactar amb els seus pares des del migdia a causa de la interrupció de la telefonia.

Paral·lelament, les portes automàtiques i persianes elèctriques d'alguns comerços de Sant Celoni havien deixat de funcionar. La Policia Local també va vetllar per la seguretat d'aquests establiments i, a la nit, davant d'un possible augment dels fets delictius, s'ha fet un increment de la presència d'agents als carrers. Des de l'Ajuntament, no es té constància de cap incidència ni fet delictiu greu durant la gran apagada elèctrica.