Així seran els nous pisos de protecció oficial de Llinars

Llinars del Vallès disposarà de 75 nous Habitatges de Protecció Oficial, així ho ha anunciat l'Ajuntament de la vila a través dels canals institucionals. Es tractarà d'una promoció de blocs de pisos que durà a terme l'empresa Urbemar i que es començarà a construir a finals d'aquest any 2025 a la zona de Can Marquès. Segons les previsions del consistori, els pisos podrien estar llestos a finals de l'any 2027.

Aquest conjunt d'habitatges estarà destinat a persones amb dificultats per accedir a una llar a preu de mercat, sigui de compra o lloguer. En concret aquesta promoció estarà formada per 32 pisos de dos dormitoris i un bany amb un total de 60,5 metres quadrats. Els habitatges seran per vendre i es podran adquirir per un preu mitjà de 185.000 euros més IVA.

D'altra banda, també s'han projectat 43 pisos més cars i més grans pensats per a unitats familiars que compten amb tres dormitoris i dos banys amb 80 metres quadrats de superfície mitjana. El preu, segons s'ha informat, serà de 225.000 euros més IVA. Tots dos tipus de pis disposaran de garatge i traster propis. Els habitatges, a més, aniran equipats amb una bomba de calor per la calefacció i aire condicionat, aeroterms per l'aigua calenta sanitària i panells fotovoltaics. "Per tot això, els habitatges comptaran amb la màxima eficiència energètica", han expressat des de l'Ajuntament.

Com es podrà accedir a aquests habitatges?

Les persones empadronades a Llinars del Vallès hauran d'inscriure's al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial a través de la web de l'Ajuntament o de manera presencial a l'Agència de l’habitatge de Catalunya de Barcelona o al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a Granollers.

Qui els podrà adquirir?

Les famílies o persones que estiguin interessats en aquesta promoció hauran de complir uns requisits que acreditin la seva situació econòmica i familiars. Segons ha informat l'Ajuntament, els ingressos anuals de la unitat familiar no han de superar 5,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). És a dir, han de ser inferiors a 73.663,89 euros, aquesta xifra, però, pot variar en funció del nombre de membres de la família.

A més, les persones candidates no poden disposar d’un altre habitatge en propietat i l'habitatge de protecció oficial s'haurà de convertir en la residència habitual i permanent del beneficiari. El consistori recorda, també, que l'adjudicació dels habitatges es regeix per la normativa vigent, per la qual cosa l'ens local no té capacitat per determinar qui hi pot accedir i qui no.