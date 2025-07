Gastronomia, concerts i artesania a La Vesprada de Llinars

Llinars acollirà la segona edició de La Vesprada al Parc dels Corbera el pròxim dissabte 5 de juliol. Aquesta cita aplegarà oci, gastronomia de proximitat i música en directe en un espai verd i fresc. Entre les 18 hores i la mitjanit el parc municipal s'omplirà de propostes de restauració, artesania, tallers, comerç local i concerts. Es tracta d'una iniciativa gratuïta i oberta a tothom.

El parc comptarà amb una zona de restauració amb oferta gastronòmica i productes locals, també hi haurà parades d’artesania i comerç de proximitat, amb propostes úniques. Alhora, hi haurà un espai dedicat als tallers creatius i una zona per descansar amb un chill out. Tot plegat comptarà amb l'acompanyament musical d'un DJ i una sèrie de concerts.

Pel que fa als tallers, les inscripcions es gestionaran directament a l’espai el mateix dia de l’activitat i no cal fer reserva prèvia. A partir de les 18:30 hores està prevista l'obertura de parades i zona de restauració, amb ofertes de menjar, batuts naturals i còctels. També hi haurà opcions d’entrepans sense gluten. A aquesta hora començarà la sessió musical de DJ Kotxambrosa.

Una mica més tard, a les 19:30 hores, començaran els tallers creatius en els quals s'elaboraran espelmes de cera de soja amb dissenys estiuencs, a càrrec de Com Antany, i es pintaran ventalls de mà, a càrrec d’Itzidreams. També s'ensenyaran técniques d’enquadernació artesanal, a càrrec de Cerusa, un taller que es dedica a la restauració de patrimoni històric i cultural. Finalment, a les 22 hores serà el moment del concert de Cesc Sansalvadó, en què repassarà els èxits i les cançons del seu nou projecte.