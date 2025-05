Demanen fer una consulta popular sobre el futur d'un espai natural a Llinars

Un grup de llinassencs ha demanat fer una consulta popular sobre el futur del de la zona del Pla del Morató, un espai situat costat de la riera d’Alfou i que és un connector biològic entre el Montseny i el Montnegre. La proposta per fer una consulta popular no referendària es va presentar el passat dilluns 12 l’Ajuntament de Llinars. El grup està integrat per cinc persones de Llinars que s’han constituït en Grup Promotor de la Consulta del Pla del Morató i que ja es van presentar públicament el passat 4 d’abril a Can Lletres.

La consulta vol demanar que la ciutadania opini si està a favor o no de la requalificació a “urbanitzable” dels terrenys del Pla del Morató que preveu el nou POUM que l’Ajuntament de Llinars està en tràmits d’aprovació. Els plans de l’equip de govern inclouen que 15 hectàrees de terrenys forestals i agrícoles passin a sòl urbanitzable, en virtut d’un acord al qual ha arribat el consistori amb els propietaris dels terrenys.

La Consulta que proposa el grup promotor s’aixopluga sota el paraigua de la Llei de Consultes no referendàries de Catalunya, que permet consultar l’opinió de la ciutadania sobre una determinada actuació. Si el procediment s’ajusta a la llei i el grup promotor recull les signatures necessàries, la corporació local té l’obligació de portar-la a terme amb totes les garanties.

La portaveu del Grup Promotor, Alícia Sànchez, ha qualificat "d'irreversible" la decisió d'urbanitzar els terrenys del Pla Morató i ha destacat la importància de conèixer l'opinió ciutadana. "És important que se sàpiga què en pensa la ciutadania”, ha explicat. Segons han informat els membres del Grup Promotor, la pregunta que de la consulta serà: “Esteu d’acord que 15 hectàrees de terrenys actualment agrícoles i forestals del Pla Morató es classifiquin com a urbanitzables per a activitats del sector terciari?”

Pel que fa al cens, a la Consulta del Pla Morató de Llinars els organitzadors preveuen que tindrien dret a vot totes aquelles persones de més de 16 anys empadronades a Llinars que resideixin a menys de 3 quilòmetres del Pla Parcial Pla Morató. El cens inclouria residents dels barris del Pla Morató, Sant Josep, Turó Tres Pins, Can Boatell, Turó de les Figueres, Quatrecases, Bonasort i del nucli urbà, així com els habitatges situats fora dels nuclis urbans, que es trobin a un radi de 3 quilòmetres.

Un cop entregada la sol·licitud, ara és l’Ajuntament de Llinars qui n'ha de comunicar l'admissió a tràmit o la inadmissió en un termini de tres mesos. Si no s'acceptés, s'haurien de tenir motius que ho avalessin i podria recórrer davant la Comissió de Control. En canvi, si la sol·licitud s'admet a tràmit, el Grup Promotor tindrà un termini de dos mesos per recollir les signatures necessàries que, en el cas de Llinars, correspondrien a un 10% de les persones cridades a participar.

Si el grup promotor de la consulta aconsegueix les signatures necessàries, l’Ajuntament seria l’encarregat d’organitzar la votació d'acord amb la llei. Fer Poble-Amunt (CUP), Sumem i el Mall ja han manifestat per diferents canals el seu suport al Grup Promotor i a la consulta. També ho ha fet la plataforma ecologista El Gaig.