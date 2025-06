El Sindicat de Llogateres acusa l'Ajuntament de Llinars de negar empadronaments

Una concentració convocada pel Sindicat de Llogateres de Llinars i Sant Antoni de Vilamajor, el passat divendres 27 de juny, ha acusat el govern municipal d'ERC i PSC de negar el dret al padró "amb excuses legals" i facilitar d'aquesta manera "els desnonaments de famílies vulnerables". Des de l'Ajuntament han desmentit aquesta acusació i han comunicat que no hi ha hagut cap instrucció política en els tràmits d'empadronament.

La manifestació, que va reunir més d'una desena de persones davant la casa de la vila, es va convocar arran de la negativa d'empadronar una veïna de Llinars. Segons ha informat l'Ajuntament, la persona afectada hauria fet la sol·licitud al mes de gener i se li va denegar després de tres intents per localitzar-la en el domicili especificat. La persona interessada va interposar un recurs de reposició, i això va fer que es fessin tres comprovacions més. En aquest cas, van tenir lloc en horari de tarda i vespre, tal com havia demanat la sol·licitant. Segons ha explicat el consistori, tots tres van ser infructuosos i es va haver de tancar l’expedient.

El Sindicat de Llogateres de Llinars i Sant Antoni de Vilamajor, en canvi, en un manifest compartit a les xarxes socials, ha afirmat que aquesta negativa respon a una "política deliberada d’exclusió i marginació". En aquesta línia, asseguren que l'alcalde va fer unes declaracions compromeses que ho demostrarien. "L’alcalde ens ha dit explícitament que no vol ni "xusma" ni "pobres" al poble, exposen en el text.

D'altra banda, el consistori nega que l'alcalde hagi proferit aquestes desqualificacions i ha expressat que l'únic criteri que marca l'empadronament a Llinars són les verificacions que es fan a l'habitatge de residència i la normativa vigent. "La postura de l'Ajuntament és que cal empadronar a tothom, però els treballadors públics han de complir la llei i seguir tots els tràmits previstos", han dit a través dels canals institucionals. També han apuntat que un cop desestimat el recurs de reposició que va presentar, la persona afectada té la possibilitat d'acudir a la via del contenciós administratiu.

El Sindicat de Llogateres ha recordat que el padró és la prova de la residència d'una persona en un lloc determinat que, a més, és imprescindible per obtenir els serveis essencials com l'aigua, la sanitat i l'educació. "Els bancs i grans propietaris aprofiten la falta de padró per expulsar la gent de casa seva", alerten. També han manifestat la seva voluntat de continuar defensant els drets de la ciutadania i han exigit "el padró immediat per a totes les veïnes".