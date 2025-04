El Baix Montseny es recupera de la gran apagada

El Baix Montseny s'ha llevat aquest matí amb la xarxa elèctrica funcionant amb normalitat a la majoria dels municipis. La comarca va començar a recuperar l'electricitat entre les 14:30 i les 16 hores, molt abans que Barcelona, on a la nit encara hi havia barris sense llum elèctrica. No obstant això, al Baix Montseny encara hi ha algunes incidències que persisteixen i que han alterat la quotidianitat de la ciutadania. Els Ajuntaments de la comarca estan treballant per acabar de resoldre-les. A NacióBaixMontseny n'hem fet un recull.

Afectació al servei de Rodalies

La xarxa de Rodalies continua suspesa a tota Catalunya per "la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació". Això implica, que les línies R2 Nord i R11 que arriben al Baix Montseny no estan operatives i que les estacions d'Hostalric, Riells i Viabrea-Breda, Gualba, Sant Celoni, Palautordera i Llinars no ofereixen servei. Aquesta suspensió ha ocasionat greus problemes a treballadors i estudiants que s'havien desplaçat fora de la comarca i que continuen sense poder tornar a casa si no disposen de transport alternatiu.

Connexió telefònica i internet

La connexió a internet i les línies telefòniques es van recuperar progressivament entre la tarda i el vespre del passat dilluns 28. A Gualba, però, encara hi ha alguns problemes per fer trucades i el servei d'internet, que funcionen de manera intermitent. L'Ajuntament de la vila, però, treballa amb normalitat i fa un bon balanç de la recuperació del municipi. "Hi ha hagut poca incidència, vam recuperar l'electricitat abans de les tres de la tarda", explica l'alcaldessa de Gualba, Olga Hernáiz.

A Breda les línies telefòniques d'Endesa no funcionen amb normalitat i tampoc funcionen els telèfons de comunicació exclusiva de la companyia amb els ajuntaments. Des del consistori, s'ha contactat directament amb un tècnic de la companyia que ja ha confirmat que hi enviarà un equip de treball a comprovar la incidència.

També s'han detectat problemes per fer trucades a Sant Celoni, on a vegades, la línia funciona de manera intermitent. D'altra banda, les línies telefòniques de l'Ajuntament han deixat de funcionar i es recomana a la ciutadania que, en cas d'emergència, truqui directament al 112 o es comuniqui de manera presencial amb la policia local.

Ni tràmits municipals ni préstecs a la biblioteca

A Sant Celoni tots els equipaments estan oberts, però, segons ha informat l'Ajuntament, no es poden fer tramitacions a les oficines d'atenció ciutadana. Per això, es recomana que, si s'han de fer tramitacions urgents, es faci de manera autònoma a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament. Tampoc està operatiu el servei de préstec de la Biblioteca Municipal l'Escorxador que, malgrat estar oberta, no pot prestar llibres.