Quins trens funcionen i quins no ara mateix a Catalunya?

L'aturada elèctrica ha estat solucionada, però els trens són els que més en pateixen les conseqüències a hores d'ara. Rodalies ha tornat a suspendre tot el servei a Catalunya per "la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació", segons ha informat en un missatge a X. Per ara, no hi ha previsió de quan es podrà reprendre.

En un primer moment, aquest dimarts a primera hora, Renfe havia informat que havia pogut restablir la circulació de trens de Rodalies i que s'operaria amb serveis mínims. El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat, però que en iniciar-se els primers trajectes s'ha comprovat que no es podia donar el servei "amb seguretat" i sense garantir que no es quedessin trens aturats. A partir de les 11 hores, es fan els primers serveis de les línies R1, R2, R2Nord, R3 i R4.

L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid opera amb normalitat, sent dels pocs trens que funcionen a hores d'ara. Així mateix, també s'han començat a operar els trajectes d'alta velocitat Avant, també fora dels horaris habituals. Per la seva banda, Iryo ha explicat que ha reprès les rutes des de la capital catalana i des de València. Ara bé, el que no funciona és el corredor mediterrani ni els trens que van cap al nord peninsular.

Per altra banda, el servei de metro s'ha restablert completament a totes les línies excepte a l'L11, que va de Trinitat Nova a Can Cuiàs, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a un quart d'una de la matinada d'aquest dilluns.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha restablert totalment cap a un quart de dotze de la nit d'aquest dilluns el servei de la línia Barcelona – Vallès (que engloba les línies S1, S2, L6, L12) després de l'apagada elèctrica general que afecta des del matí Espanya i Portugal. Des de la companyia de transport públic catalana s'informa, també, a la línia Llobregat - Anoia el servei de trens funciona entre plaça Espanya i Olesa de Montserrat.