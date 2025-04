Catalunya recupera la normalitat a la xarxa elèctrica però Rodalies continua sense funcionar

De mica en mica, Catalunya recupera la normalitat després de la gran apagada d'aquest dilluns. Endesa ha confirmat a primera hora de dimarts que la xarxa elèctrica del país ja funciona amb total normalitat. Fonts de l’empresa han indicat a l’ACN que ja s’ha pogut reprendre el 100% del servei -queden uns 400 abonats sense llum- després de la caiguda que va afectar tot l’Estat i Portugal.

Així mateix, des de la companyia han volgut enviar un missatge de tranquil·litat davant de la represa del subministrament. A l’estat espanyol, Red Eléctrica ha indicat que el 99% de la demanda energètica a la península Ibèrica ja s’atén. Malgrat la represa del servei, poden haver-hi les afectacions que serien habituals en un dia normal.

L'excepció de Rodalies

Tot torna a la normalitat progressivament, menys Rodalies. El metro funciona correctament, els autobusos també recuperen les freqüències habituals, però els trens no arranquen. Rodalies ha tornat a suspendre tot el servei a Catalunya per "la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació", segons ha informat en un missatge a X. Per ara, no hi ha previsió de quan es podrà reprendre.

En un primer moment, aquest dimarts a primera hora, Renfe havia informat que havia pogut restablir la circulació de trens de Rodalies i que s'operaria amb serveis mínims del 60% en la majoria de línies, i amb retards. El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat, però, que en iniciar-se els primers trajectes s'ha comprovat que no es podia donar el servei "amb seguretat" i sense garantir que no es quedessin trens aturats.

Què passa amb l'aigua i la cobertura?

Un dels problemes que ha afectat punts de l'àrea de Barcelona ha estat l'aigua. Aigües de Barcelona ha detectat afectacions a les zones alimentades per grups de pressió, és a dir, zones a cotes altes, arran de l'apagada elèctrica. En un principi les afectacions no són importants, però la companyia alerta que si l'avaria s'allarga la situació pot ser més complicada, atès que els dipòsits es van buidant.

Pel que fa a la cobertura de telèfons mòbils, és una altra de les incògnites pendents de resoldre. Alguns dispositius encara no tenen senyal o en compten amb molt poca, mentre que l'ús de dades també es veu molt limitat. Amb el retorn de la xarxa elèctrica al 100%, la connexió dels mòbils hauria de tornar progressivament en les pròximes hores.