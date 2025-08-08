Descobreixen el forat negre massiu més antic de l'univers

Un grup internacional d'astrònoms, liderat pel Centre Frontera Còsmica de la Universitat de Texas a Austin, ha detectat un punt vermell que ha resultat ser un forat negre gegant i el més antic de tots els que s'havien registrat fins ara. S'estima que aquest cos ja es mostrava actiu quan el nostre univers només tenia el 3% de la seva edat actual, és a dir, que aquest forat negre està localitzat 500 milions d'anys després del big-bang, fa 13.300 milions d'anys.
La investigació, publicada a The Astrophysical Journal, es planteja com "una oportunitat única per estudiar l'estructura i l'evolució d'aquest període enigmàtic", segons expliquen el grup de científics. Per l'investigador postdoctoral del Centre Frontera Còsmica i líder de l'equip que va fer el descobriment, Anthony Taylor, no es pot investigar gaire més lluny d'on s'ha trobat el forat negre.
Alguna vegada ja s'havia observat alguna galàxia amb una mica més d'antiguitat que no pas aquesta, però el que ha acabat sent determinant és la dimensió d'aquest cos: fins a 300 milions de vegades la massa del Sol.
Les hipòtesis sobre el seu origen
Els experts es mostren sorpresos amb aquesta troballa, ja que no s'havia observat res semblant fins llavors. També asseguren que encara no se sap l'origen de tot plegat, però que treballen en dues possibles hipòtesis: d'una banda, podria ser que aquests forats negres creixessin molt més de pressa del que es preveia inicialment, o que ja d'entrada fossin molt més grans del que els seus models projectaven.
Aquest descobriment ha estat possible gràcies a les observacions realitzades amb el telescopi James Webb de la NASA, llançat el 2021, que des d'aleshores proporciona les vistes més llunyanes de l'espai disponibles.