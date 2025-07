Un estudi de la UPF mostra que l'antigitanisme s'expressa amb formes subtils de discriminació

Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) demostra l'existència d'un antigitanisme quotidià, normalitzat tant per les persones gitanes com les no gitanes, i que afecta el seu dia a dia. El treball afirma que les experiències d'antigitanisme i les maneres en què es normalitzen són centrals en la vida de les persones que van entrevistar, ja que afecten fortament la seva relació amb la part no gitana de la societat i, en última instància, el seu accés a la igualtat de tracte en situacions laborals, els espais públics i el consum.

El treball ha estat liderat per Zenia Hellgren i Lorenzo Gabrielli, investigadors sèniors del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. Els autors utilitzen un treball de camp etnogràfic que van portar a terme entre el 2017 i el 2024 a Barcelona, amb 185 entrevistes en profunditat fetes a diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Els resultats de l'estudi conclouen que existeix una vinculació entre el racisme estructural i l'exclusió social que es reflecteix en formes i actituds de discriminació subtils en la societat. "Apliquem aquest marc per analitzar el racisme i la discriminació profundament arrelats i normalitzats que afronten contínuament les persones gitanes a Espanya, i que hem anomenat antigitanisme quotidià".

La mostra de l'estudi

L’article, publicat a la revista Migraciones, és un dels resultats del projecte de recerca AGREP, un programa d'acció per a la denúncia eficaç de l'antigitanisme i la discriminació que combina la recerca i l'acció social per millorar el coneixement sobre les formes de discriminació que afecten els gitanos a l'àrea de Barcelona.

D'entre la mostra utilitzada per l'estudi, en concret hi havia 130 persones que s'identificaven com a gitanos espanyols i 55 actors que contribueixen a definir les pràctiques institucionals, com ara professors i directors d'escoles, polítics, representants d'ONG i agents de policia, entre d'altres.

D'aquesta manera, van poder explorar com el rebuig i la discriminació generen exclusió i normalitzen les desigualtats racials entre persones gitanes i no gitanes. La majoria dels incidents que van narrar els entrevistats tenen a veure amb "formes més subtils de discriminació i rebuig". Tot i això, alguns van relatar també atacs racistes físics o violència verbal.

Més enllà d'aquest treball, Zenia Hellgren és la coordinadora de l'equip de la UPF del projecte universitari UNDETERRED, que fa recerca en sis ciutats (Barcelona, Bordeus, Quebec, Amsterdam, Lausana i Bucarest) per comparar i aprofundir els coneixements sobre les barreres que troben els joves adults d'origen estranger i minoritari a l'accés a les oportunitats de millora social.