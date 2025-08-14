El clam contra la guerra a Gaza i l'especulació immobiliària centren l'arrencada de les festes de Gràcia

Les protestes contra el genocidi de Gaza i l'especulació a Barcelona han protagonitzat aquest dijous l'inici de la festa major del barri de Gràcia, durant el pregó de la celebració, que té lloc del 15 al 21 d'agost. Un míssil gegant amb el missatge 'Prou comerç d'armes amb Israel' i banderes de Palestina, així com crits i pancartes contra l'especulació a la ciutat han omplert la plaça de la Vila de gom a gom.
L'escriptora i historiadora de l'art Maria Garganté ha estat l'encarregada de pronunciar el pregó d'enguany, en el qual ha reivindicat que "la festa és sempre una escletxa per a la revolta". El pregó alternatiu ha comptat amb una burla a la regidora del districte, Laia Bonet, simulant el seu segrest.
Activitats culturals i festives
En aquesta edició es recuperen els actes de cultura popular després que l’any passat molts quedessin anul·lats per un conflicte intern entre entitats. A continuació, els més destacats del programa:
- Cercavila de Sant Roc: dissabte 16 d’agost.
- La tradicional Diada Castellera amb la participació dels Castellers de Vilafranca, els Xiquets de Reus i els Castellers de la Vila de Gràcia: diumenge 17 d’agost a les 11 h, a la plaça de la Vila de Gràcia.
- Reconeixement de comissions centenàries: diumenge 17 agost, a les 14 h, a la plaça de la Vila de Gràcia, i a les 14.30 h, al carrer de la Fraternitat.
- Lliurament de premis del concurs de carrers guarnits: dimarts 19 d’agost, a les 18 h, plaça de la Vila de Gràcia.
- Passejada de Gegantons de la Festa Major: dimarts 19 d’agost a les 10:30 h.
- Correfoc infantil (dijous 21 d'agost a les 19 h) i adult (a les 21:30 h).
- Gimcana de la Festa Major de Gràcia: dijous 21 d’agost.
- Arts Escèniques a la plaça Joanic.
- Espectacle de l’Esbart Vila de Gràcia: dissabte 16 d’agost a la nit.
- Aplec de la Sardana Vila de Gràcia (cancel·lat al maig): diumenge 17 d’agost
- Acte multiconfessional de la festa: dilluns 18 d’agost.
- Espectacle Solament jo i el gat, per reflexionar sobre la soledat no desitjada: dijous 21 d’agost, a la tarda.
Concerts de festa major
Des del 2005, la plaça del Sol es converteix en la 'Plaça del Folk' i esdevé el punt de trobada de la música d'arrel tradicional durant les festes de Gràcia. La proposta inclou concerts, animació musical, ballades folk, tallers, narració oral, glosa i percussió. Durant la setmana de celebracions, hi haurà música a la plaça diàriament i en diferents franges horàries.
Una altra opció per gaudir de la música durant la festa major és el Festigàbal. L’anomenada “gran festa de l’indie” és un festival gratuït que té lloc als Jardins de la Sedeta. El bar musical Heliogàbal organitza aquest plat fort cultural de l’agost barceloní que enguany celebra el 20è aniversari. El 15 i 16 d’agost a partir de les 20 h i fins a la matinada, hi ha concerts i sessions de punxadiscos. La programació inclou artistes emergents majoritàriament catalans. Entre altres, hi actuaran Me and the Bees, un clàssic d’aquest festival, i Maig, la jove cantant barcelonina.