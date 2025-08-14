Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 15, 16 i 17 d'agost

Arriba el cap de setmana més llarg del mes: el pont del 15 d'agost. Siguis al racó que sigui de Catalunya, no et perdis les múltiples propostes culturals i lúdiques que se celebren aquests dies a tot el país. Et deixem un llistat d'opcions per a tots els gustos i edats.
Festes Majors de Gràcia
Arriba una nova edició de les Festes Majors de Gràcia. Conegudes especialment per la tradició d’engalanar carrers i places, són la festa major més emblemàtica de Barcelona. No et perdis els actes més destacats de la festa: pots consultar tota la programació aquí.
Festes de Sant Roc al Gòtic
Al barri Gòtic de la capital també hi ha festa i, de fet, es tracta de la més antiga de la ciutat de Barcelona. Alguns dels actes i elements tradicionals que es podran veure són els Panellets, el Porró Llarg, la Cucanya, el Globus del Capità Munyon, la Tronada o el Seguici de Sant Roc.
El Festigàbal als Jardins la Sedeta
Aquest divendres i dissabte torna als Jardins de la Sedeta una nova edició del Festigàbal. Es tracta d'un festival gratuït, organitzat per l'Heliogàbal en el marc de la Festa Major de Gràcia. En el seu 20è aniversari hi actuaran, entre d'altres, Lima Negra, Hadren i Maig.
Amb criatures
Si aquest pont estàs per Catalunya i busques plans en família, una bona opció sempre és anar a una piscina municipal. Al país en tenim 241, i són els refugis climàtics preferits de les criatures. Aquí et deixem un llistat de piscines descobertes familiars on podeu anar a refrescar-vos.
Nits de Circ a Besalú
Una nova edició de Nits de Circ ha arrencat aquesta setmana a Besalú. Fins a aquest dissabte 16 d'agost, pots anar a veure l'espectacle a la pista aquàtica de 24.000 litres que reunirà 18 artistes internacionals. Consulta'n tots els detalls a NacióGarrotxa.
Festa Major de Cardedeu
A Granollers, Cardedeu està de Festa Major. Des del passat dimecres i fins diumenge, el municipi es vestirà de festa i es podran veure concerts, espectacles d’arts escèniques i molts actes gegantins.
La Festa del Serpent, a Manlleu
El punt àlgid de la Festa Major de Manlleu és aquest dissabte i no te la pots perdre: la Festa del Serpent. Inspirada en una llegenda popular com a fil conductor de tota la mostra, s'ha convertit en una cita ineludible de l’estiu al territori. Aquí et deixem tots els detalls.
Festes majors al Bages
Aquest cap de setmana, el Bages continua amb les seves festes populars. D'una banda, pots visitar Navarcles, on hi haurà música, espectacles, esports i gastronomia. Una altra opció és anar al municipi de Castellbell i el Vilar, on hi haurà activitats per a totes les edats.
Festes majors al Baix Montseny
Des d'aquest dijous, a Vilalba Sasserra hi ha festa major, al Baix Montseny. Es preveuen uns dies plens d'activitats per a totes les edats i propostes que combinen, cultura, tradició i música en directe.
Festa Major de Gironella
Al poble de Gironella també celebren la festa major. El poble esdevindrà temporalment la Perla de l'Estiu, en una edició de les festes de Sant Roc que ja són les més grans del Berguedà. Consulta'n el programa i els horaris a NacióBerguedà.