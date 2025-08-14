Què fer aquest cap de setmana a Ponent: del 14 al 17 d'agost

Aquest cap de setmana, Ponent s’omple de plans per a tots els gustos. Les festes majors de pobles com Torregrossa, Arbeca o l’Espluga Calba portaran música, balls i activitats per a petits i grans, mentre que iniciatives culturals com les visites comentades a exposicions a La Panera ofereixen una alternativa més tranquil·la. A més, el festival gastronòmic The Champions Burger arriba a la seva fí a Lleida amb prop de 20 food trucks competint per crear la millor smash burger, combinant gresca, cultura i gastronomia en un sol cap de setmana.
Festa Major d’Àger
Del 11 al 17 d’agost, Àger omplirà els seus carrers de música, activitats esportives i espectacles per a totes les edats. Destaca el cinema a la fresca, la gerra d’aigua i festa de l’escuma, els concerts nocturns i la tradicional traca final.
Festa Major de Torregrossa
Torregrossa celebra la seva Festa Major amb un programa ple de gresca i música pels carrers de la vila, amb concerts, balls i activitats per a totes les edats que faran que petits i grans gaudeixin de la festa.
The Champions Burger a Lleida: la revolució de la smash burger
El festival gastronòmic The Champions Burger, un dels esdeveniments més multitudinaris dedicats al món del “fast good”, arriba aquest estiu a Lleida amb una edició especial centrada en les smash burgers. Del 7 al 17 d’agost, el recinte firal de Les Firetes acollirà prop de 20 food trucks de restaurants d’arreu de l’Estat, que competiran per elaborar la millor hamburguesa amb aquesta tècnica que triomfa als Estats Units i ara fa el salt a Catalunya.
Festa Major d’Arbeca
Arbeca torna a omplir els seus carrers d’alegria amb una Festa Major farcida de propostes: música, espectacles i activitats per a tota la família faran que la vila respiri festa durant tot el cap de setmana.
Festa Major de l’Espluga Calba
Una nova edició de la Festa Major de l’Espluga Calba proposa activitats per a tota la família, combinant tradició i diversió amb concerts, jocs, espectacles i moments de trobada que omplen els carrers de la vila.
La Panera de Nit a Lleida
Visites comentades a les exposicions actuals amb Antoni Jové, incloent mostres com Need for speed, Secuencia plano secuencia, Dibuixar Paisatge i Sigui el que sigui el que vulgui dir.
Festa Major de Sant Guim de la Plana
Del 14 al 16 d’agost, Sant Guim celebra la seva Festa Major amb sopar de germanor, concerts, sardanes, inflables aquàtics, tirada de bitlles i rom cremat amb havaneres.