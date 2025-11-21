Agenda del cap de setmana a Lleida: 22 i 23 de novembre

"Qui va matar el meu pare", a les Borges Blanques
En el marc del 25N, les Borges Blanques acullen la proposta teatral Qui va matar el meu pare, interpretada per Dafnis Balduz. L’obra, basada en la novel·la d’Édouard Louis, explora com el racisme, la pobresa i l’homofòbia condicionen la vida d’un jove de família obrera i reflexiona sobre l’impacte de les polítiques socials en la salut i el destí del seu pare, marcat per un greu accident laboral. El muntatge combina duresa i tendresa en un monòleg polític i íntim. Entrada: 6 euros.
Mazoni presenta nou disc a Lleida
Mazoni torna als escenaris amb Banderes per Daltònics (2025), un treball que recupera el pop lluminós dels seus inicis i l’energia de cançons convertides en referents com No tinc temps o Eufòria. Després de quatre anys sense publicar cap disc, el cantautor bisbalenc aposta per melodies immediates i lletres personals que marquen el seu retorn. Entrada: 10 euros.
Anna Andreu i José Juan González, concert a Guissona
Guissona rep de nou Anna Andreu, que presenta Vigília, un disc nascut al mateix teatre-estudi on ara sonarà en directe. L’artista hi desplega un univers de faules i poesia que transforma detalls quotidians en emocions profundes, amb l’acompanyament de Marina Arrufat. La vetllada s’obrirà amb José Juan González, que estrena nou projecte amb cançons despullades, gravades a casa i sense artificis. Entrades: 15 euros anticipada / 17 euros a taquilla.
Espectacle musical "El Petit Príncep", a Lleida
L’adaptació musical d’El Petit Príncep creada per Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29 arriba a Lleida amb funcions el 22 i 23 de novembre. L’espectacle, de 80 minuts, revisita el clàssic de Saint-Exupéry a través d’un viatge emocional que porta el protagonista a descobrir planetes i personatges que l’ajuden a entendre el valor de l’amor i l’amistat. Entrades: 30 euros (general) i 28 euros (tarifa familiar o grups).