Rafel Jaume guanya el 42è Premi Josep Vallverdú amb una obra sobre ètica, música i intel·ligència artificial

Rafel Jaume (Palma, 1998) és el guanyador del 42è Premi d'assaig Josep Vallverdú 2025 amb l'obra "L'algorisme d'Orfeu. Música, ètica i intel·ligència artificial" que explora el paper dels algoritmes com a mediadors en l'escolta de música. En aquest sentit, l'assaig actualitza el mite d'Orfeu als temps actuals on l'autor es pregunta l'efecte de la música quan depèn d'un càlcul i no de la intenció humana, a la vegada que reivindica l'ètica de l'escolta. D'altra banda, Joan Carles González (Mataró, 1963) ha guanyat el 30è Premi de poesia Màrius Torres amb "Tríptic de George Dyer" on, inspirat per l'amant de Dyer Francis Bacon, ha representat "un joc pictòric" per mostrar el que és "una pinzellada" en poesia.
Rafel Jaume és professor associat de la Universitat Ramon Llull, investigador, músic i màster en filosofia. També s'ha format en innovació digital a la Universitat Ramon Llull i és compositor format a la Film Scoring Academy of Europe. Actualment, treballa en la composició d'obres de música coral i de teatre musical.
La feina de Jaume explora com els sistemes simbòlics, des del llenguatge fins als algoritmes, modelen la nostra manera de pensar, aprendre i crear. Amb una mirada humanista i interdisciplinària, centra la seva recerca en les implicacions ètiques i socials de la música i la intel·ligència artificial, i com aquestes tecnologies redefineixen l'experiència cultural i educativa contemporània.
Precisament, en l'assaig guanyador del premi literari, Jaume parteix de la premissa que "la música forma part de la nostra condició humana i ens afecta inevitablement" per preguntar-se què implica per la llibertat interior de l'ésser humà el fet que un algoritme anticipi un estat emocional o que siguin les plataformes i les xarxes socials les que determinen quin so "ens acompanya, consola o desperta".
D'aquesta manera, Jaume apunta que "el repte és entendre d'on prové aquest efecte i fins a quin punt en som conscients" en un context en què "la intel·ligència artificial és més invisible i poderosa que mai". "L'assaig no parla només d'encantament, sinó del risc de confiar cegament en un poder que pot guiar-nos fins a les profunditats de les nostres emocions", ha conclòs Jaume.
Per la seva banda, Joan Carles González és llicenciat en Història de l'Art i professor de Formació Professional (FP) a temps parcial. Ha estat guanyador de diferents premis literaris com els Martí i Pol de Roda de Ter i de la UAB, Joan Teixidor d'Olot, Ciutat d'Igualada i Joan Perucho d'Ascó, entre altres. González ha explicat que la seva obra és la segona part de 'Tríptic del meu cos al llit sota la llum d'una bombeta d'escassa potència' on l'autor s'ha interessat per la feina de Francis Bacon. "M'he adonat que faig una cosa semblant que ell, faig una estructura amb imatges i components... una mena de joc pictòric per mostrar com es fa una pinzellada en poesia", ha explicat l'autor. Gonzàlez té més d'una trentena de llibres publicats, la majoria d'ells de poesia i en català.
L'entrega de premis es durà a terme aquest divendres al vespre en un acte a la nau central de la Seu Vella de Lleida amb la proposta escènica 'Màrius Torres, el poeta que tocava el piano i Ricard Viñes el pianista que escrivia versos' amb motiu de les 30 edicions del Premi de poesia Màrius Torres i els 150 anys del naixement de Ricard Viñes.
La Paeria i la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) convoquen aquests premis literaris per impulsar la creació d'autors i autores i donar a conèixer la seva obra. Així mateix, es propicia la publicació final de les obres perquè arribin als lectors a càrrec de l'editorial Pagès Editors. Els premis tenen una dotació de 9.000 euros cadascun.
Enguany s'han presentat 105 originals entre ambdós premis. Concretament, 26 originals al 42è Premi d'assaig Josep Vallverdú i 79 al Premi de poesia Màrius Torres. Es tracta d'un increment respecte a l'any 2024, en què es van presentar 66 originals, dels quals 18 van optar pel guardó d'assaig i 48 al de poesia.