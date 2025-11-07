Lleida tornarà a ser seu europea de la dansa urbana amb uns 300 ballarins

La dansa urbana tornarà a ser protagonista a Lleida aquest mes de novembre amb la celebració de la 9a edició del festival internacional The Best On, impulsat per l’acadèmia Dancescape, amb la voluntat d’apostar per la formació, la creació i la salut connectant talent local amb escenes internacionals. El certamen comença aquest diumenge i s’allargarà fins al 22 de novembre, però el plat fort serà el dia 15 amb uns 300 ballarins a la Llotja de Lleida. Està prevista la participació de ballarins d’arreu de l’Estat i també d’Europa, de països com Alemanya, Eslovàquia o Itàlia. Un dels objectius de la iniciativa és defensar la dansa urbana com una disciplina artística professional.
Enguany la programació es desplegarà al llarg del novembre i articularà una experiència que combina formació especialitzada, acció comunitària, creació escènica i oportunitats professionals. L’itinerari va arrencar el 18 d’octubre amb el taller per a adults ‘Adult Prèmium’ amb Kiko López i Anna Llombart, un espai de treball intensiu i conversa sobre el valor de connectar a través de la dansa. Continuarà el 9 de novembre amb ‘La Dansa de Contes’ per part de la llibreria Genet Blau, una proposta gratuïta per acostar el moviment a infants i famílies.
La fase més professional arribarà el 15 de novembre amb la classe magistral experimental de Manel Cabeza, vinculada a la companyia guanyadora de l’edició anterior, i amb la sessió de Waacking de Soleila Chaou, que aprofundirà en l’expressivitat i la musicalitat d’aquest estil. El mateix dia a les sis de la tarda, el Teatre de la Llotja acollirà la gala The Best On 2025, on les companyies professionals presentaran les seves noves creacions davant d’un jurat internacional que atorgarà tres premis de 6.000 euros, 1.000 euros i 500 euros, segons criteris de creativitat, tècnica, qualitat i storytelling. La vetllada culminarà amb The Best On Night, una jam gratuïta que transformarà la Llotja en un espai de convivència artística entre professionals i públic.